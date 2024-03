Massimo Giletti, arriva l’annuncio. Per diverse settimane si è parlato del futuro in televisione del popolare giornalista e conduttore. D’altra parte la sua carriera è cambiata negli ultimi anni. Dopo tanti programmi di successo in Rai nel 2017 “L’Arena” è stato cancellato e lui ha trovato una nuova casa a La7 dove ha condotto fino al 2023 “Non è l’Arena“.

Recentemente, però, ecco il tanto chiacchierato ritorno alla Rai. A febbraio Massimo Giletti ha infatti condotto “La TV fa 70“, lo speciale dedicato alla scatola magica, la televisione appunto. Proprio in quell’occasione il giornalista ha rivelato il dispiacere per aver ricevuto un rifiuto da Fabio Fazio. In ogni caso negli ultimi tempi si parlava di un suo possibile approdo a Mediaset. Ma ora arriva la notizia che in tanti aspettavano.

Massimo Giletti alla Rai: ecco cosa farà

Dopo il ritorno in Rai con lo speciale “La Tv fa 70” in molti si chiedevano quale sarebbe stato il futuro di Massimo Giletti. Lui ha sempre negato di aver firmato alcunché con la tv pubblica. Inoltre ha fatto sapere di aver ricevuto diverse offerte anche da altre emittenti, private. Ecco perché fino ad oggi aleggiava un’aurea di mistero. Adesso, però, è arrivata la notizia firmata Ansa.

L’agenzia di stampa italiana ha informato: “Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di La Tv fa 70, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto”. Insomma, non ci sono più dubbi, Giletti torna al passato, nella tv che lo ha lanciato quando da giovanissimo, nel 1988 a 26 anni, lavorava nella redazione di Mixer.

Ma cosa farà? In quali programmi lo vedremo? Questo è più difficile dirlo, anzi al momento impossibile. Sempre l’Ansa, infatti, rivela: “Sarà legato alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali“. Quali, però, non si sa. Secondo alcune indiscrezioni Giletti potrebbe condurre un programma di inchieste e politica la domenica in prima serata su Rai3. Intanto sono arrivate le dichiarazioni dell’ad Roberto Sergio e del dg Rai Giampaolo Rossi: “Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa’”.

