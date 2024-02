Massimo Giletti invita Fabio Fazio, ma lui rifiuta. Giornata intensa per il giornalista e conduttore che sta preparando il grande ritorno in Rai. Oggi, prima della conferenza stampa per presentare ai giornalisti “La tv fa 70” Giletti è stato ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane“. Quest’ultima lo ha presentato così: “Vedo un’apparizione, un’apparizione… Eccolo… Massimo Giletti, bentornato”.

Ma il giornalista ha smorzato l’entusiasmo della collega con una battuta: “Vabbè che tu ti occupi della Madonna di Trevignano, ma ancora un’apparizione non lo sono del tutto… Su”. Massimo Giletti ha rivelato poi di aver invitato al suo show anche il popolare conduttore Fabio Fazio. Dopo gli anni passati a La7 Giletti voleva fare un rientro in Rai alla grande, ma Fazio ha rifiutato l’invito.

Fabio Fazio rifiuta l’invito, la reazione di Massimo Giletti

Massimo Giletti ha pensato che nello show dove ripercorrere i 70 anni della televisione italiana non poteva mancare uno dei maggiori protagonisti degli ultimi anni, cioè Fabio Fazio. Così lo ha invitato a “La tv fa 70”: “Lo avrei voluto nel programma e gli ho scritto…Penso sia un personaggio importante per la tv e mi sarebbe piaciuto raccontare la sua qualità e bravura”.

Di certo Giletti non si aspettava che Fabio Fazio dicesse no al suo invito e infatti ci è rimasto piuttosto male: “Non ha accettato e mi ha lasciato amareggiato umanamente, perplesso, peccato”. Dunque Fabio non ci sarà. Di sicuro non mancheranno i personaggi importanti dello show e della tv, ma la sua assenza si farà sentire.

Massimo Giletti ha poi parlato del ritrovato feeling con la tv pubblica, anche se non vuole sbilanciarsi: “Per ora con la Rai è un rapporto in prova poi si vedrà a maggio a giugno”. Inoltre ha rivelato: “Ho un paio di progetti che spero di concretizzare in questi due mesi. Spero di farlo, dove ancora non lo so”. Infine sul ritorno de L’Arena: “Credo anche sia prematuro parlare di un ritorno de L’Arena, che è un format Rai, e di tutto il resto. Ci sarà un cambio di dirigenza, bisognerà vedere cosa accadrà”.

