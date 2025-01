“Tua nipote…”. Si allarga lo scontro Shaila Gatta – Loredana Lecciso. Come sanno bene i telespettatori del Grande Fratello, tra le due concorrenti non corre buon sangue. La velina di Striscia la Notizia ha dichiarato pubblicamente la sua antipatia verso l’altra inquilina, forse anche per il particolare legame che quest’ultima ha sempre avuto con Lorenzo Spolverato. Shaila è una donna molto gelosa e non si fida di nessuna donna dentro la Casa, tanto meno di Lecciso. E adesso la ballerina se la prende anche con la nipote famosa della sua rivale, Jasmine Carrisi.

Per capire cosa è successo, bisogna tornare alla puntata di mercoledì scorso, quando Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti riuniti in salone un video con i tanti attacchi pronunciati da Shaila alle spalle di Lecciso. Quest’ultima è rimasta sbigottita: “Sapevo che Shaila chiacchierava di me in giro, ma non immaginavo tutto questo, potevi anche venire a dirmelo”. Delusa da quello che aveva visto e poi sentito, Amanda ha poi nominato la ballerina. Un voto decisivo, infatti, la ballerina è finita in nomination e rischia di uscire.

“Tua nipote…”. Grande Fratello, Shaila tira in mezzo Jasmine Carrisi per colpire zia Amanda. Finisce male

Signorini ha mostrato anche un video pubblicato su TikTok da Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano. Vedendo i pettegolezzi di Shaila e di altre concorrenti sulla zia, Jasmine non si era trattenuta: “Io se vedo ancora clip di alcune soggette parlare male di Amanda alle sue spalle per poi andare a piangere da lei…”. E poi dava il via a un ironico rito della vendetta, indossando un cappuccio.

Quelle immagini devono aver colpito particolarmente Shaila. Il giorno seguente l’ex velina di Striscia infatti è tornata ad attaccare Amanda. Ma stavolta tirando in ballo anche la nipote: “Non c’è bisogno che tua nipote faccia i TikTok, che si metta il giubbino e inizi la guerra. Che hai bisogno di tua nipote che ti difende?”.

La clip ha fatto il giro delle rete, finendo anche a Jasmine, che a sua volta non ha tardato a rispondere a Gatta con un altro video sui social. Nessun attacco verbale, ma una scenetta che in molti hanno già definito “iconica”, in cui Jasmine ripubblica le parole di Shaila contro di lei, mentre mangia una fetta biscottata. “Ha asfaltato la Gatta senza pronunciare una parola…”, commentano alcuni utenti. “Nuovo idolo”.