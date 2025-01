Da tempo Martina De Ioannon è rimasta con due corteggiatori a Uomini e Donne. Per lei ci sono Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, che ovviamente insieme alla tronista sono protagonisti delle ultime puntate del dating show di Canale 5. La scelta si avvicina sempre di più e per come sono andati e stanno andando gli troni sarà l’unica di questa edizione. La ex Temptation Island, invece, nonostante i dubbi, prosegue a passo spedito nella conoscenza dei suoi pretendenti.

Nell’ultima puntata però c’è stata una svolta. Nel dettaglio, Martina ha deciso di annullare la sua esterna con Gianmarco per vedere Ciro, che aveva lasciato lo studio dopo aver visto due baci tra lei e il corteggiatore romano. L’esterna tra lei e il napoletano, però, ha scatenato una reazione non indifferente in Gianmarco stesso. “Mi sto legando, mi manchi”, “Io provo dei sentimenti nei tuoi confronti”, sono alcune delle frasi che i due si sono scambiati nel corso dell’appuntamento.

UeD, svolta inaspettata nel trono di Martina: “Mi prendo anche un no”

A quel punto, in studio, Gianmarco ha deciso di esprimere il suo pensiero a Martina: “In tutto il nostro percorso ho sempre cercato di essere comprensivo, abbiamo discusso spesso e abbiamo avuto diverse problematiche, ho sempre cercato di capirti e la volta scorsa ti ho detto che non me ne sarei andato. Però in questo momento la comprensione mi risulta difficile, se tiri la corda si spezza“.

No, non ha preso bene la decisione di Martina di annullare l’esterna con lui per avere un chiarimento con Ciro. E quella frase “Se tiri la corda, poi si spezza” detta in puntata dopo aver visto l’uscita della ragazza con il napoletano ha spinto Maria De Filippi a intervenire. E anche parte del pubblico, che sotto il post si è detto “scioccato” e “deluso” per questa ammissione del corteggiatore.

GIANMARCO CHE DICE CHE POTREBBE ESSERE UN NOOOOO ED ECCO MARTINA CHE HA FATTO UNA SCELTA LAMPO UOOPSSSSS #uominiedonne pic.twitter.com/wZICxMfhZG — Ellie ✨ (@baaasicellie) January 10, 2025

La conduttrice ha fatto notare a Martina che, dal modo in cui parla Gianmarco, non è detto che la risposta sia un sì, nel caso in cui fosse la scelta “Non so perché tu non voglia soffermarti, ma ascolta le parole che dice. Se lo scegli, non è detto che sia un sì“, ha detto la conduttrice. “Mi prendo anche il no, davanti a tutti lo dico non c’è problema – la reazione di Martina – Quando arriverà quel momento mi prenderà un no, non faccio una scelta razionale ma solo una scelta dettata dal mio cuore. Mi faccio un piantarello di dieci giorni con mia madre e poi vado avanti, non vivo con questa paura che diciate di no”. Sarà un no quello di Gianmarco se dovesse essere scelto?