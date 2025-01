“Ma dai, ancora?”. Grande Fratello, Shaila: bufera con lo sponsor. Negli ultimi giorni, il reality show Grande Fratello è stato al centro di diverse polemiche che hanno coinvolto sia i concorrenti che gli sponsor del programma. In particolare, l’azienda vinicola Santero ha deciso di ritirare la propria sponsorizzazione, mentre la concorrente Shaila Gatta è finita sotto i riflettori per un commento su Esselunga. Santero, storica azienda vinicola piemontese, ha annunciato il ritiro della propria sponsorizzazione dal Grande Fratello.

La decisione è stata confermata dall’azienda stessa, che ha dichiarato: “Non siamo più in linea con i valori del programma”. Questo ritiro rappresenta un duro colpo per il reality show, poiché Santero era uno degli sponsor principali e i suoi prodotti erano frequentemente presenti all’interno della casa. Alcune speculazioni hanno collegato questa decisione all’eliminazione della concorrente Helena Prestes, ma l’azienda non ha fornito dettagli specifici sulle motivazioni.





Durante una conversazione con il coinquilino Maxime Mbandà, Shaila Gatta ha dichiarato: “No, i fessi vanno a fare la spesa lì”, riferendosi alla catena di supermercati Esselunga. Questo commento ha suscitato immediate reazioni sui social media, portando l’hashtag #Esselunga in tendenza. In risposta, Esselunga ha pubblicato una storia su Instagram con l’immagine di un gatto e la didascalia: “Quando scopri di essere in trend, qui gatta ci cova”, mostrando ironia nella gestione della situazione.

Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha affrontato la questione durante una diretta, rimproverando Shaila per il suo commento inopportuno. E ora? La ramanzina doppia è d’obbligo visto che la Gatta c’è ricascata di nuovo. Cosa è successo? Solo qualche ora fa molti utenti hanno notato che ha definito le patatine marchiate Amica Chips “cibo spazzatura”. La donna è stata subito chiamata in confessionale.

Shaila ha chiamato @amicachips cibo spazzatura 😂 poi l hanno chiamata subito in confessionale 😂 #grandefratello — Tonia Scarrico (@AntoniettaSca18) January 19, 2025

maxime: "quindi tu vai a fare la spesa all'esselunga?"

shaila: "noo, i fessi vanno a fare la spesa all'esselunga!"



lei, la professionista con la carriera decennale ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/ZGFbNcKpQ1 — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) January 5, 2025

Un ulteriore episodio, insieme a quello di Esselunga, che evidenzia come le azioni e le parole dei concorrenti possano avere ripercussioni significative non solo sul pubblico, ma anche sugli accordi commerciali del programma. La produzione del Grande Fratello dovrà ora gestire queste situazioni con attenzione, per mantenere la fiducia degli sponsor e l’apprezzamento del pubblico. Ma potrebbero anche far finta di non aver visto o sentito nulla.

