L’ultima sfuriata di Lorenzo Spolverato ha sconvolto tutti gli abitanti della casa del Grande Fratello, ma soprattutto Eva Grimaldi. Gli altri inquilini ormai conoscono il carattere impulsivo di Lorenzo, facilmente infiammabile. Tuttavia, fino a quel momento, l’attrice non aveva mai assistito a uno dei suoi scatti d’ira. Eva è rimasta profondamente colpita dall’episodio avvenuto durante l’ennesima lite tra il modello milanese e la sua fidanzata, Shaila Gatta. Le urla, il rumore dei pugni contro il muro del bagno, uno dopo l’altro, hanno scosso l’atmosfera della casa: “Uno, due, tre, quattro…”.

“Ma che cosa sta succedendo? Io qui ho paura”, si è chiesta Eva Grimaldi, allarmata dai rumori, senza comprendere appieno cosa stesse accadendo. In preda al panico, l’attrice è corsa in cucina per chiedere spiegazioni ai compagni. Maxime Mbanda ha cercato di sminuire l’accaduto dicendo: “È caduto qualcosa”. Mentre Pamela Petrarolo, più diretta, ha provato a rassicurare l’amica raccontando la verità: Lorenzo era molto arrabbiato e si stava sfogando con pugni e grida nel bagno. “Ha avuto un crollo, si è scaricato dopo aver litigato con Shaila”, ha spiegato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Leggi anche: “Ci sarà un ripescaggio tra gli eliminati”. Grande Fratello, incredibile: “Ecco chi rientra nella casa”. Dentro scoppia il putiferio





“Ho paura”. Allarme al Grande Fratello, lo vedono e scoppia il panico: “Devono farlo uscire”

Lo choc negli occhi di Eva era evidente. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione simile entrando nella casa del Grande Fratello. Nei primi giorni di convivenza, l’attrice non aveva nascosto le sue perplessità sulla coppia: riteneva che Lorenzo recitasse un copione, mentre Shaila sembrava sinceramente innamorata di lui. Col tempo, però, Eva aveva cambiato idea, arrivando persino a dare una sorta di “benedizione” alla relazione tra i due.

Dopo lo sfogo, Lorenzo è uscito dal bagno, ed Eva ha approfittato del momento per parlare con Shaila, provando a offrirle un consiglio. “Lui ha bisogno di aiuto”, ha sussurrato l’attrice alla ballerina. Quando Shaila ha ammesso di voler rendere Lorenzo meno pesante di carattere, Eva l’ha messa in guardia: “No, una litigata del genere non si accetta. Ti diceva di stare zitta, di ascoltarlo, ripeteva continuamente: stai zitta, stai zitta”.

Ecco a voi chi avete reso preferito ! È andato in bagno per menare pugni contro la porta !!! #grandefratello #heleners #zelena #helevier pic.twitter.com/2hlnIEhUvm — precipitevolissimevolmente (@saures788) January 19, 2025

Shaila, apparentemente d’accordo, ha ammesso che forse lei e Lorenzo non sono fatti per stare insieme. Tuttavia, pochi minuti dopo, le telecamere l’hanno ripresa mentre lo abbracciava nella zona delle docce. Gli “Shailenzo” hanno fatto pace in tempi record, ignorando i consigli e i dubbi degli altri coinquilini della casa.