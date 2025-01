Negli ultimi giorni al Grande Fratello si è creato un triangolo. Quello tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. È successo tutto quando la modella, che con l’ex Miss Italia era legatissima, era uscita dalla casa perché eliminata al televoto ma poi grazie al ripescaggio è tornata in gioco. Ma a stretto giro ha subito preso una brutta delusione perché nel frattempo Zeudi si è avvicinata e molto a Javier.

Sono seguiti scontri, sfoghi alle spalle, lacrime, confessioni e poi confessioni ritrattate. Arriviamo così alla puntata di giovedì 30 gennaio, quando Alfonso Signorini ha ‘convocato’ Helena e Zeudi in studio per confrontarsi. Confronto che ha visto tutto il pubblico di Canale 5. Ma cosa è successo dopo la diretta? Sembra proprio che la modella brasiliana possa presto ricascare ai piedi della coinquilina.

GF, Helena e Zeudi: cosa è successo nella notte

Le due, infatti, hanno provato a spiegarsi meglio. “Io avevo capito che tu fossi etero ed ero tranquilla su questa cosa”, ha iniziato Zeudi. Ed Helena: “Amore, no non mi puoi etichettare, mi da fastidio, perché io voglio vivere tante cose e non ho detto no. Io ho creduto in te e l’ho detto anche in confessionale loro sanno tutto”.

Poi, parlando della questione Javier, la modella ha aggiunto: “Perdonami, nel senso, io avevo, cioè, non ero contenta con quello che ho visto, cerca di capirmi. Io sono arrivata, tu non capirai mai perché non sai quanto io ero felice di essere qua dentro. Tu non puoi immaginare le cose che io avevo voglia di fare e arrivo e vedo quello. Ok? Non voglio che ti senta in colpa, ti chiedo scusa, però credimi. È come se dobbiamo magari chiudere questo capitolo perché ci sono delle entrambi parti però tu segui sempre il tuo cuore“.

“vado a fare qualcosa per te va bene?”

“no, non ho fame”

“tu devi mangiare”

“non questa sera non mangio”

“giriamo pagina va bene?” pic.twitter.com/MzzTlUpFsf — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 31, 2025

Sul finale il momento in cui Helena sembra cadere di nuovo ai piedi di Zeudi, dato che alla fine del confronto le ha detto di volerle preparare qualcosa, per farla mangiare per concludere con un “Giriamo pagina, va bene? Io voglio star bene qua dentro. Quando sono tornata, io cercavo questo”.