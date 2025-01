Giovedì 30 gennaio Alfonso Signorini è tornato a collegarsi in diretta con la casa e, come previsto, la nuova puntata del Grande Fratello è stata complicata su tutti i fronti. In breve è stato eliminato Bernardo Cherubini, mentre in nomination, e quindi a rischio eliminazione lunedì prossimo, sono finiti Ilaria, Emanuele, Zeudi, Jessica, Giglio e Iago. Il concorrente meno votato dal pubblico lascerà definitivamente il reality.

Non è mancato il confronto tra Helena e Zeudi, che hanno raggiunto il conduttore, le opinioniste e i gieffini precedentemente eliminati in studio. E nemmeno quello tra Helena e Lorenzo, che in settimana hanno avuto diversi scontri pesanti. Insomma, forse più delle altre volte si sono susseguite liti su liti nella casa. Non è stata una diretta facile, tanto più perché Signorini non era in forma.

GF, Signorini non sta bene: l’annuncio in diretta

Giovedì sera il conduttore ha infatti ammesso di non stare al meglio e, anzi, che stava proprio conducendo la puntata con la febbre. È successo durante il tanto atteso confronto in studio tra Helena e Zeudi, che si è rivelato più difficoltoso del previsto per Signorini.

E infatti a un certo punto è sbottato: “Io ho iniziato questo blocco che avevo 38.3 di febbre, adesso ne ho 38.7. Sono stravolto!“, ha detto mentre era in collegamento con la Casa del Grande Fratello. Tommaso è intervenuto per fargli i complimenti per la professionalità: “Stai conducendo con la febbre, sei un grande Alfonso!”.

Ma se #Signorini ha la febbre poteva restare a casa!

Sicuramente le signore @Beatrice_Luzzi_ @RStaffelli e #CesaraBuonamici avrebbero portato avanti una conduzione eccellente.

È stato tutta la serata a dire che aveva la febbre.

Stai a casa se sei malato! O no?#grandefratello — francescamonopolii (@chiccamonopolii) January 31, 2025

“Eh ma non so come arrivo alla fine, mi sa che alla fine svengo in studio come Anna Falchi in Rai!”, ha replicato il conduttore, riferendosi all’episodio accaduto alla conduttrice qualche giorno fa in diretta a Unomattina. A un certo punto, infatti, Anna Falchi si è accasciata a terra per un lieve malore. Ma per fortuna a Signorini non è accaduto e ha portato a casa la diretta.