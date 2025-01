Puntata complicata l’ultima del Grande Fratello. Non solo per Bernardo Cherubini, che dopo le emozioni e le lacrime per la sorpresa giovedì 30 gennaio è stato eliminato. Anche e soprattutto per Lorenzo Spolverato, che durante la diretta ha avuto una forte crisi. E ha perso il controllo, tanto che durante un blocco pubblicitario su Mediaset Extra si è sentito un colpo. Poi si è capito che il modello aveva lanciato una sedia.

Il motivo? Per tutta la situazione che si è creata con Helena a quanto pare. E anche nella notte, staccato il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, Lorenzo ha continuato a sfogarsi parlando di ingiustizie. Con Shaila, nemmeno a dirlo: “Questi due sono usciti e adesso sono ritornati! Poi ovvio che sbotto, se tu sommi lo stress, la stanchezza, tutte le cose che ho. Io sono un essere umano! E poi tutta questa energia che hanno è perché si sono ricaricati fuori. Iago è stato due mesi fuori, anche Helena è stata fuori. Sono tornati a gamba tesa”.

GF, Shaila censurata nella notte

Lorenzo ha continuato dicendo che in puntata “non si vede un cavolo, non c’è nulla di quello che fanno”. “Lei che mi ha fatto il faccia a faccia ed è venuta a pochi centimetri del mio viso, non l’hanno fatto vedere! A me invece recriminano tutto e tu pensa che manipolazione c’è”. Shaila ha naturalmente cercato di calmarlo invitandolo all’indifferenza. Poi è arrivato anche Giglio.

I tre amici della casa si sono isolati dal gruppo e in piscina a un tratto Lorenzo ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di non far arrivare in finale certe persone: “Certo che sono arrabbiato, perché vedo cose che non mi piacciono. Ma la mia vittoria è non far arrivare e sottolineo non far arrivare in finale delle persone, che sono le persone che già sapete. Se arriviamo noi sei sono già felice lo stesso, sarei contento chiunque vinca del nostro gruppo“.

🔴 Lorenzo: "La mia vittoria è non far arrivare delle persone in finale". Poi Shaila 'condisce' il tutto con un paragone fuori luogo.#GrandeFratello pic.twitter.com/Fy5NOIPbj6 — GF NEWS (@GF_news_) January 31, 2025

Shailagratta a Lollino

Un giorno sul set (😂) ti troverai anche una che sta li solo perché è andata a letto col regista … gli ha dato la fig…

Censura

L’eleganza dell’artista professionista !!!!#grandefratello #heleners — Robi_B (@SOLELUNA1990) January 31, 2025

A quel punto Shaila ha spiegato a Lorenzo che quasi sicuramente uno dei suoi nemici arriverà in finale ma subito dopo si è lanciata in un ragionamento che le ha valso la censura: “L’ingiustizia è già che certe persone sono qui dentro. E un domani sul set al cinema ti troverai qualcuno che è andato a letto con il regista, che è raccomandato e non sa recitare, ma che è lì perché ha dato la fi… e…”. Audio staccato subito dalla regia. E polemiche tra gli utenti.