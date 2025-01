Stefano De Martino, la battuta su Belen Rodriguez non piace a tutti. Ormai non passa giorno che non si parli del conduttore di Affari Tuoi che a mano a mano sta battendo ogni record. L’ex ballerino di Amici ha conquistato davvero tutti, donne, uomini, adulti, bambini e anche i più maturi. La sua ironia e i suoi modi di fare, spesso molto empatici con i concorrenti, piacciono a tutti.

Dopo la partenza di Amadeus la Rai ha trovato in Stefano De Martino il sostituto ideale e non era affatto scontato. Anche nella serata in cui Milan e Juventus si sono affrontati nella semifinale della SuperCoppa Italiana lo show di Rai1 ha tenuto, facendo registrare 5 milioni e 370mila spettatori (share del 24,5%). Ma nell’ultima puntata il conduttore ha fatto una battuta che ha provocato la reazione sdegnata di tanti.

Stefano De Martino fa una battuta, ma molti disapprovano

Tutto è successo quando è entrata in studio una coppia di concorrenti. I due hanno raccontato che sono sposati da sette anni. A questo punto Stefano De Martino ha voluto scherzare: “Sette anni? Ah! Ma è vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato…”. In studio tanti l’hanno presa bene, ridendo di gusto, così il conduttore ha aggiunto: “Non lo so, sono curioso perché non ho mai sperimentato”.

Ovviamente Stefano si riferisce al matrimonio con Belen Rodriguez, celebrato nel 2013. Due anni dopo i due si sono lasciati. Recentemente ci hanno riprovato, ma non è andata meglio e dopo poco la relazione si è nuovamente interrotta, stavolta definitivamente, almeno a sentire lui. In tanti hanno trovato la sua battuta poco elegante, soprattutto perché a lasciare Belen è stato sempre lui.

C’è chi ha commentato con un “Eh no… “, chi ha scritto “Lui prima dei 7 anni l’ha tradita più di 12 volte” e poi “Se se lo teneva dentro i pantaloni ci arrivava al settimo anno”. Tuttavia nel pubblico c’è anche chi ha difeso il conduttore, che avrebbe fatto la battuta anche pensando al nuovo programma di Belen “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”, che parte proprio in questi giorni su Real Time.

