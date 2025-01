Dopo settimane di paura, Gustavo Rodriguez è stato dimesso. La notizia è stata comunicata dalla moglie Veronica Cozzani, che ha pubblicato un video sui social in cui si vede il marito camminare nel corridoio del reparto grandi ustionati, dove era stato ricoverato dal 5 dicembre. Nel video, condiviso dal profilo Instagram di Veronica, si vede il 66enne camminare accanto a lei mentre lascia l’ospedale.

Veronica ha accompagnato il filmato con il messaggio: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”. Anche Cecilia Rodriguez, figlia di Gustavo, ha voluto condividere un pensiero, pubblicando una foto in cui scrive: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qui”.

Gustavo Rodriguez, il padre di Belen e Cecilia dimesso dopo l’incendio del suo magazzino

Gustavo Rodriguez era stato ricoverato dopo aver riportato gravi ustioni il 5 dicembre a Gallarate, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto in un capannone in via Cappuccini, adibito a deposito, dove un incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, ha avuto inizio. Cecilia era stata la prima a fornire notizie sulla salute del padre, pubblicando su Instagram una foto in bianco e nero scattata durante il suo matrimonio con Ignazio Moser, accompagnata dalle parole: “Forza Papà”.

Poche ore dopo anche Veronica, la moglie di Gustavo, aveva scritto un messaggio sui social: “Uno per tutti e tutti per uno! So che starai bene! Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.

Nel filmato pubblicato oggi dalla moglie, si vede Gustavo vestito con una tuta, un piumino nero e un cappello, mentre indossa ciabatte con calzini bianchi. Pur essendo filmato di spalle, è possibile notare che le sue condizioni sono ancora gravi: la testa e il collo sono fasciati, e le mani sono completamente avvolte da bende. Non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle ferite riportate, ma dal video si intuisce che le ustioni ripostae dal padre di Belen e Cecilia sono molto gravi.

