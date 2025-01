“Subito denuncia”. Mara Venier, il 2025 inizia malissimo: dai carabinieri per una cosa davvero brutta

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2025 per Mara Venier. La conduttrice televisiva ha deciso di presentare una denuncia, dopo aver scoperto un brutto fatto che la coinvolgeva direttamente. E quindi ha informato immediatamente i suoi follower di Instagram affinché possano fare attenzione ed evitare di incorrere in situazioni decisamente spiacevoli.

Mara Venier ha quindi postato delle Instagram stories nella giornata di giovedì 2 gennaio, nelle quali ha fatto una denuncia esplicita postando il fatto incriminato. Non è la prima volta che finisce vittima di queste vicende negative, ma lei ha sempre voglia di mettere l’accento su questa brutta faccenda.

Mara Venier, denuncia sui social: cosa le hanno fatto

Ancora una volta Mara Venier è venuta a sapere di qualcosa che le hanno fatto alle sue spalle, dunque la denuncia è stata inevitabile. Non aveva mai dato autorizzazioni per una cosa del genere, che rischiava di metterla in cattiva luce. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nelle ultime ore.

Un’altra truffa ha avuto come vittima Mara Venier, infatti il suo nome è stato inserito per pubblicizzare alcuni prodotti dimagranti. Già in passato aveva denunciato tutto dopo che avevano scritto: “Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in 5 notti”. Stavolta ha postato: “Truffa già denunciata“.

C’è la scritta: “Brucia i grassi, accelera il metabolismo tre volte”. Quindi, questa sponsorizzazione è stata fatta in maniera illecita e lei ha contattato le autorità competenti.