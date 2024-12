Non sono stati giorni facile per Mara Venier ma la conduttrice non molla. Sono anni che si rincorrono voci su Mara Venier e il suo possibile addio a Domenica In. La conduttrice ha nuovamente rotto il silenzio sul suo futuro nelle scorse ore, infatti nella serata del 13 dicembre è stata ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti e ha rivelato qualcosa di importante sull’amata trasmissione, che ogni domenica tiene compagnia a milioni di persone.

Mara Venier, soffermandosi su Domenica In, ha preannunciato cosa intenderà fare in futuro: resterà al timone nonostante la stagione non sembra decollare e nonostante le sirene in Rai che vorrebbero lasciasse. La colpa? Degli ascolti al di sotto delle attese. Senza Amici 24 e con le repliche di Verissimo, la puntata registrata di Domenica In si ferma sotto i 3 milioni di spettatori nella parte più corposa del programma per poi crollare nella seconda parte.





Domenica In, Mara Venier risale ma non brilla negli ascolti

Non benissimo per Mara Venier che ieri ha puntato molto sull’Oroscopo di Paolo Fox.

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.560.000, 18,84%, nella prima parte 2.713.000, 22,31%, nella seconda parte 2.058.000, 19,13%, e nei Saluti 1.859.000, 17,32%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.771.000, 14,28%..

Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2024-25: Slalom Gigante femminile 907.000, 6,52% Su Canale 5 L’arca di Noè 2.337.000, 16,57%, Beautiful 1.872.000, 13,96%, My Home My Destiny 1.483.000, 12,92%, Le storie di Verissimo nella prima parte 1.5161.000, 14,37%, nella seconda 1.943.000, 16,48% e nei Saluti 1.909.000, 14,40%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 499.000 telespettatori, 3,65%, I Simpson 548.000, 4,26%; il film Due fratelli un netto di 423.000, 3,88%;Due uomini e 1/2 381.000, 3,06%; GF 293.000, 2,27%. Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato 355.000 telespettatori, 2,61% di share; il film La sacra Famiglia un netto di 439.000, 3,76%. Su La7 Bell’Italia in viaggio 316.000, 2,43%; il film Parenti serpenti 302.000, 2,80%; il film Qualcosa è cambiato 259.000, 1,88%.