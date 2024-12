Quella di quest’anno sarà l’ultima edizione alla guida di Domenica In per Mara Venier. La conduttrice lo ha ripetuto più volte e, a differenza di quanto successo già in passato, stavolta non ci saranno ripensamenti. Chiaro segnale è che avrebbe già individuato il suo successore. “Vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i ‘pacchi’. Secondo me lui potrebbe rivoluzionare completamente Domenica In, Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”, aveva confessato a Belve.

Staremo a vedere se Stefano davvero diventerà il successore di Mara Venier oppure se la Rai preferirà puntare su qualche altro nome. Intanto ieri, domenica 8 dicembre, Mara Venier ha avuto due ospiti importanti che però, a quanto parte, hanno fatto storcere il naso a tanti sui social.





Domenica In, Mara Venier insultata sui social

Contro i Ricchi e Poveri, ospiti contestati in studio, e la stessa Mara Venier, sui social sono volate parole violentissime, offensive e assurde tra chi chiede uno stop al programma e chi la cacciata immediata di Mara dalla Rai. Si legge: “Anziché spendere soldi per questa roba inguardabile e patetica, ospiti e conduttrice da vomito, potrebbero spendere i soldi pubblici per il GP Formula 1….ma devono fare guadagnare sta bionda, ma con chi è imparentata che non si può cacciare“.

Il web si è immediatamente spaccato, con tanti messaggi di solidarietà alla conduttrice “Zia Mara parte col botto e ospita subito gli amici, che presentano la nuova canzone natalizia. Bellissima. Ciao Angela e Angelo, complimenti e buon pomeriggio”. Ma niente da fare, pure i Ricchi e Poveri sono finiti travolti dalle cattiverie: “Sembrano i Teletubbies”.

“Hanno preparato una canzone per lo Zecchino d’oro?”, “Ma chi ha truccato Angela?”, sono solo alcuni dei commenti indecorosi che sono apparsi su X. E che devono far riflettere sullo stato di salute della nostra società.