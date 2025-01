“Soldi pubblici sprecati”. Bufera sulla Rai dopo l’ultima puntata di Affari Tuoi. L’episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social. Alcuni spettatori hanno manifestato apertamente il proprio dissenso, criticando la strategia adottata dal “dottore” e definendola illogica, soprattutto alla luce di quanto emerso una volta rivelati tutti i pacchi. La discussione, che si è rapidamente accesa sui principali canali social, ha messo in dubbio le decisioni prese durante la puntata.

Nella serata di sabato 4 gennaio, il protagonista è Paolo, un concorrente che ha sorpreso Stefano De Martino per la sua sicurezza e padronanza del gioco. Sin dalle prime fasi, Paolo elimina velocemente i pacchi blu, avvicinandosi con determinazione ai premi più consistenti. Tuttavia, il “pacco da 20 euro” si rivela un ostacolo difficile da eliminare, rimanendo in gioco fino alle battute finali e complicando le sue scelte. Non sono mancati momenti di forte tentazione: durante la partita, il “dottore” ha offerto al concorrente 42.000 euro, una somma generosa che avrebbe convinto molti a fermarsi.

Affari tuoi, pubblico scandalizzato: “Sono soldi nostri”. Bufera sul dottore e imbarazzo per Stefano De Martino

Paolo, tuttavia, ha deciso di resistere fino all’ultima fase del gioco, trovandosi di fronte a un bivio: da una parte il pacco con 200.000 euro, dall’altra quello con soli 20 euro. Alla fine, il concorrente ha accettato l’offerta finale del “dottore”, che gli ha proposto 50.000 euro. Una scelta che si è rivelata vincente, poiché nel suo pacco non c’erano che 20 euro.

L’offerta del “dottore”, giudicata da molti eccessivamente generosa, ha scatenato polemiche sui social. Un utente su X ha scritto un tweet diventato virale: “Quindi il dottore ha sprecato 50.000 euro di soldi pubblici per un pacco che valeva solo 20 euro? Regala i nostri soldi a chi gli è simpatico? Sarebbero bastati 20.000! Schifo”. La critica ha alimentato ulteriori discussioni, dando vita all’ennesima controversia intorno al programma.