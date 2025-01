“Ma avete capito che le ha detto Ilaria?”. Grande Fratello, colpo di scena dopo la rissa tra Helena e Jessica

Nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello. Dopo giorni di accese discussioni tra gli inquilini, uno dei concorrenti ha deciso di fare un passo avanti e chiedere scusa. È quanto emerso nelle ultime ore. Sebbene le immagini del pentimento non siano state trasmesse in onda, l’episodio è stato svelato poco fa da dentro la Casa. Il video, estratto dalla diretta streaming del reality, è stato pubblicato da un utente sui social, raccogliendo numerosi commenti.

Sotto la clip, i telespettatori hanno espresso opinioni contrastanti. Molti hanno apprezzato il gesto: “Ammettere i propri errori è il primo passo per guarire una situazione”. scrive un utente del web. Un altro concorda: “Le persone mature si comportano così”. E ancora:, si legge: “Ogni scusa porta un nuovo inizio”. Tuttavia, non sono mancati commenti pungenti. Alcuni fan sospettano che le scuse siano motivate più dalla paura di possibili provvedimenti, in vista della prossima puntata di mercoledì 8 gennaio, che da un reale pentimento.

Le ultime giornate nella casa sono state caratterizzate da una forte tensione, con uno spirito natalizio che si è percepito ben poco. I conflitti tra i concorrenti sono frequenti, ma questa volta si è andati oltre i limiti in almeno due occasioni, entrambe con protagonista Helena Prestes.

Nel primo episodio, la fotomodella brasiliana sarebbe stata vittima di un attacco da parte di Ilaria Galassi. “No, le sta mettendo le mani addosso!”, avevano esclamato alcuni inquilini mentre correvano a intervenire. Pochi giorni dopo, è avvenuto l’ormai famoso lancio del bollitore da parte di Helena verso Jessica Morlacchi. Un gesto clamoroso, già entrato nella storia del reality, che sembra essere stato una reazione alle continue provocazioni della cantante dei Gazosa. Quest’ultima, infatti, l’aveva ripetutamente insultata.

“Ilaria è venuta a chiedermi scusa”, ha rivelato Helena nella stanza da letto, parlando con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Luca Calvani, i suoi alleati più vicini. Stefania ed Eva hanno confermato la versione: “Ilaria ha chiesto scusa davanti a noi…”.

Il Grande Fratello non ha mostrato ancora le immagini del pentimento, così come aveva censurato quelle della presunta aggressione di Ilaria, scaturita da un commento di Helena dopo la visita ricevuta in puntata dall’ex soubrette di Non è la Rai da parte del figlio. Tuttavia, è probabile che la produzione decida di affrontare l’intera vicenda nella prossima puntata. Se tra Ilaria ed Helena è tornato il sereno, invece i rapporti tra la brasiliana e Jessica Morlacchi restano tesi. Una riconciliazione tra le due sembra improbabile, anche se con la mediazione di Alfonso Signorini non si può mai dire.