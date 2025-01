Barbara De Santi e le parole, inaspettate, sul noto tronista. Come tutti sanno Uomini e Donne è in pausa per le vacanze natalizie, il pubblico dovrà attendere ancora poco: martedì 7 genaio il dating show condotto da Maria De Filippi torna nel pomeriggio su Canale 5. Tra le protagoniste, ormai da anni, c’è proprio la dama del Trono Over reduce da una brutta delusione, ma pronta a rifarsi.

L’insegnante di Mantova si era illusa di poter costruire qualcosa di importante con Vincenzo. Quest’ultimo, però, dopo alcune uscite insieme ha preferito approfondire la conoscenza di Ilaria, che lo ha colpito maggiormente. Fra i tre i toni si sono anche alzati parecchio, ma adesso Barbara De Santi, durante un’intervista al magazine di UeD, rivela il proprio interesse per un tronista.

Leggi anche: “C’è una cosa che devi sapere”. Fuori da Uomini e Donne, Barbara De Santi avverte Ida Platano





Barbara De Santi si esponde: ecco con chi uscirebbe

Alla domanda se ci sia qualcuno che le piace nel parterre di Uomini e Donne Barbara De Santi ha sorpreso tutti. La dama, infatti, non è interessata a nessun cavaliere, ma ha usato dolcissime parole per un tronista. Già, e si tratta proprio dello stesso tronista finito al centro di diverse polemiche e il cui cammino nello show è già segnato.

Ecco cosa ha detto Barbara: “Nessuno mi attrae né fisicamente né mentalmente. Di quelli con cui non sono mai uscita, ovviamente. Del classico amo la simpatia e pure l’intelligenza di Michele“. Una dichiarazione che sa tanto di solidarietà nei confronti del tronista sul quale proprio in queste ore sono arrivate indiscrezioni pesanti: l’uomo dovrà lasciare Uomini e Donne dopo alcune segnalazioni sul suo conto. E già c’è chi pensa che tra i due sia nato qualcosa fuori dal programma…

Si è scoperto che Michele Longobardi chattava con diverse corteggiatrici utilizzando un profilo falso. Nessuna di loro vorrà proseguire la frequentazione con il tronista che quindi nelle prossime puntate sarà costretto a lasciare il programma. Nel frattempo Barbara ha spiegato cosa è successo con l’hotel che non la vuole più come ospite: durante una serata con un cavaliere ha chiesto di essere spostata perché nella sala principale c’era troppa confusione.

I due sono stati posizionati nell’angolo bar vicino alla porta d’ingresso. Tuttavia ogni volta che si apriva la porta entrava aria fredda e non è stato possibile accendere i condizionatori. Inoltre i camerieri si sono dimenticati più volte di servirli: “Sfido chiunque ad affermare che, al posto mio, sarebbe rimasto seduto tranquillo senza una parola di lamento o disappunto” ha commentato la dama.

“L’ho denunciata”. UeD, choc su Barbara De Santi da un altro volto noto del programma