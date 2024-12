“Senti, Teo…”. Belve, Mammucari cita Selvaggia che risponde. È da ieri sera che non si parla d’altro che dell’abbandono del comico romano da Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani in onda il martedì su Rai 2. Le cose sono andate male sin dall’inizio dell’intervista, da quando Mammucari commenta subito: “Ma perché ora mi dai del lei? Prima mi davi del tuo. Io sono quello che vedete, sia qui, che dietro le quinte“. Dopo 10 minuti circa di intervista, Teo si alza e dice: “Scusami, ma non penso di poter andare avanti”.

E ancora: Mammucari: “Pensavo fosse un programma più scorrevole. Così è troppo. Non sono più a mio agio e se le domande sono tutte così… Io ho un atteggiamento aggressivo? No, basta fermiamoci. Manda questo, ma è scorretto. Non è un’intervista, è un continuo attacco. Credevo fosse una cosa divertente. Mi fai tutte domande legate a cose che hanno detto. Poi in camerino facevi l’amica simpatica e qui mi dai del lei. Ho dei messaggi tuoi in cui non mi dai del lei. Ti preferisco quando mi mandavi i messaggi simpatici che mi mandavi su WhatsApp“.





“Senti, Teo…”. Belve, Mammucari cita Selvaggia che risponde

Poco dopo la diretta Teo Mammucari pubblica su Instagram i messaggi che Francesca Fagnani gli ha mandato per mettersi d’accordo sul programma: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima”. Ancora più tardi arriva la replica della ex Thais Souza Wiggers che sui social scrive: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. Ma non è finita, perché arriva anche la replica di Selvaggia Lucarelli, citata durante l’intervista.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli dopo la frase di Mammucari a #Belve pic.twitter.com/7EXmuJTChD — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 11, 2024

Ad un tratto Mammucari dice infatti, infastidito: “Sei partita come la Lucarelli!”. Francesca Fagnani la prende bene e dice: “Vabbè è un complimento, ma perché è voluto venire ospite?”. Dopo la puntata arriva puntuale anche appunto la replica della giornalista che posta sui suoi social l’intervista con un epiteto sopra: “A tal proposito”. Successivamente posta un video di lei che viene ripresa da Mammucari a Ballando con le stelle e la didascalia: “È esattamente quello che si è visto a Ballando”.

E ancora: “Comunque è l’anno del ‘ve l’avevo detto’”. Insomma, Selvaggia Lucarelli non è stupita affatto dal comportamento di Teo, soprattutto dopo averlo conosciuto nel programma di Milly Carlucci. Anche qui il comico aveva dato sfoggio all’essere poco incline alle critiche, seppur costruttive a volte. Nonostante questo Francesca Fagnani segna il record di ascolti per questa stagione di Belve. Ottimo per lei, meno per Mammucari. “la prossima volta ci pensa due volte”, commenta un utente. E forse ha ragione.

