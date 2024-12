Teo Mammucari, sempre peggio: adesso commenta l’ex. L’intervista del comico romano al programma Belve di Francesca Fagnani, andata in onda su Rai 2, ha generato grande scalpore per il comportamento del conduttore, che ha abbandonato lo studio visibilmente irritato dopo appena dieci minuti. Questo gesto, definito dagli addetti ai lavori come uno dei momenti più tesi nella storia della trasmissione, ha scatenato una serie di reazioni, tra cui quella di Thais Souza Wiggers, ex compagna di Mammucari e madre di sua figlia. La Souza Wiggers ha evitato attacchi personali, ma ha sottolineato che l’episodio rispecchia alcuni aspetti del carattere dell’ex compagno.

“Teo è sempre stato una persona diretta e senza filtri, ma anche molto sensibile alle critiche”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva. L’ex velina brasiliana ha inoltre evidenziato come i momenti difficili tra loro siano stati spesso legati a incomprensioni personali e professionali, definendo comunque il conduttore “un padre presente e affettuoso”. Ma cosa è successo e cosa ha scritto l’ex compagna di Mammuccari?





Sulle stories di Instagram della donna infatti, è comparso un commento decisamente enigmatico. Sono tutti sicuri che si stia riferendo proprio a Teo, scrivendo: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. Ma non è finita, anche perché così sarebbe potuta essere indirizzata a chiunque. Sotto la scritta è infatti comparsa prima l’emoji delle maschere e una pantera. Niente di strano notate? Beh, la pantera è molto simile al logo del programma della Fagnani e non solo… è lei stessa una belva.

Per chi non lo sapesse, i due hanno avuto una relazione dal 2006 al 2009 e insieme hanno avuto una figlia di nome Julia, nata nel 2008. C’è da dire poi che il comportamento di Mammucari durante l’intervista è stato criticato non solo dalla Souza Wiggers, ma anche da alcuni spettatori e critici televisivi, che hanno sottolineato l’importanza di accettare il format pungente e incisivo di Belve.

La conduttrice Francesca Fagnani, nota per il suo stile diretto, si è limitata a dichiarare che l’intervista è stata interrotta per decisione dell’ospite, lasciando al pubblico il giudizio finale. Nonostante il momento controverso, Mammucari rimane un volto apprezzato della televisione italiana, con una carriera ricca di successi. Tuttavia, il suo atteggiamento ha riacceso i riflettori sulla sua personalità complessa, un tema spesso emerso nelle interviste e nei racconti delle persone a lui vicine.

