Non c’è un giorno senza una novità sul caso Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. La situazione è sempre più delicata, con il giudice che rischierebbe fortemente di perdere il suo posto a causa del suo comportamento avuto nell’ultima puntata del programma di Rai 1, quando ha abbandonato improvvisamente lo studio nel bel mezzo della diretta scioccando Milly e tutto il pubblico.

Ma Guillermo Mariotto è finito nella bufera anche per un’accusa di molestie, dato che a Ballando con le stelle avrebbe urtato le parti intime di un ballerino. La conduttrice lo ha comunque difeso in questo caso, parlando di involontarietà, ma un’esponente di Fratelli d’Italia ha invece chiesto di usare il pugno duro. E ora si sta invece parlando dell’intervento degli avvocati.

Leggi anche: “A questo punto ve lo dico”. Ballando con le stelle, Alberto Matano e il dopo Mariotto: il conduttore confessa





Caso Mariotto a Ballando con le stelle, la svolta: “Intervengono gli avvocati”

Ad anticipare la notizia su Mariotto è stato il sito Fanpage, infatti soffermandosi sulle decisioni prese dal giurato di Ballando con le stelle ha fatto sapere che lui avrebbe chiamato un avvocato. Ormai ha capito che la questione sta diventando molto complessa e ha bisogno di un supporto a 360 gradi per cercare di risolvere un problema che potrebbe diventare insormontabile.

Fanpage ha scritto che “Guillermo Mariotto prenderà provvedimenti legali dopo le accuse di molestie. Sarà difeso da un avvocato dopo le accuse di molestie mosse contro di lui dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione“. Poi l’agenzia di stampa AdnKronos ha scoperto altri particolari e ha rivelato chi difenderà lo stilista.

L’AdnKronos ha intervistato il presidente della Maison Gattinoni, dove Mariotto lavora come direttore creativo, e ha detto: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison. Questa è un’assurda storia. Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci”.