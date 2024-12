“A questo punto ve lo dico”. Ballando con le stelle, Alberto Matano e il dopo Mariotto: il conduttore confessa

Tirato in ballo come possibile nuovo giudice di Ballando con le stelle, Alberto Matano risponde. Lo ha fatto ad Adnkronos ed i commenti sono subito fioccati. Il caso Mariotto sta tendendo banco ormai da dieci giorni, la versione ufficiale sulla sua fuga l’aveva data, dopo il giudice, Massimiliano Ossini. “Mi hanno raccontato che è dovuto andar via perché la domenica doveva inviare 17 abiti per gli Emirati e credo ci sia stato un incidente, non solo la sarta malata ma avevano anche versato del caffè sopra. Questi abiti valevano centinaia di migliaia di euro”.

>> “Cosa ha fatto davvero Mariotto”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla della sua fuga

Milly Carlucci, da parte sua, raggiunta dal Corriere della Sera aveva lasciato presagire che non ci fossero troppe speranze di rivedere Guillermo in studio. “Sono rimasta basita, pensavo si fosse sentito male o che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Quello che è successo è molto grave, Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena”.





Ballando con le stelle, Matano nega: “Non sarò il nuovo giudice”

“Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno”. E ancora: “Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare. Mi auguro non accadrà, ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire”.

“Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”. Dopo queste parole si era fatto spazio il nome di Alberto Matano. Matano che, rispondendo ad Adnkronos sulla possibilità di sostituire Mariotto per le prossime due puntate ha detto: “Ma siamo seri!”, chiudendo la porta. Il pubblico, però, non gli crede.

“Secondo me Milly è già al lavoro, Matano è perfetto per il ruolo di giudice”.

“Alberto, ripensaci, a Ballando hanno bisogno di uno come te”. E ancora: “Meglio un Matano di 10 Mariotto”. Per capire cosa succederà bisognerà aspettare sabato. Non è esclusa l’ipotesi che Mariotto non sarà rimpiazzato.