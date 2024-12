Mistero a Ballando con le stelle dopo quanto successo a Guillermo Mariotto nel corso della scorsa puntata, quando è completamente scomparso lasciando il programma in piena diretta. Dopo giorni di silenzio, Milly Carlucci ha deciso di fare chiarezza su questo tema spiegando come ha vissuto quei momenti. E dalle sue parole è emersa anche una certa incredulità.

A sorpresa, nel bel mezzo della puntata di Ballando con le stelle, Mariotto non è più stato visto in giuria. Milly Carlucci ha ovviamente portato avanti la trasmissione senza indugio, ma successivamente sono usciti fuori dei rumor contrastati. C’è chi parlava di improvvisi problemi di salute del giurato e chi di impegni di lavoro diventati non più rinviabili. E alla fine sembrava essere prevalsa questa seconda ipotesi.

Ballando con le stelle e la sparizione in diretta di Mariotto, Milly Carlucci spiega tutto

Prima di dirvi cosa ha detto su Mariotto, Milly Carlucci ha voluto fare il punto della situazione su Ballando con le stelle rilasciando un’intervista al settimanale Chi: “Questa è l’edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni, le svolte della vita. La regina dell’imprevisto? Direi piuttosto la sopravvissuta, il mio scopo era rimanere in piedi perché quando hai il fuoco dietro devi correre in avanti”.

Milly ha espresso pure un suo pensiero su Sonia Bruganelli tra le altre cose: “Al di là delle polemiche è stata una combattente. Tanto di cappello di fronte a una donna che con tre costole rotte va avanti a ballare”. Poi l’atteso chiarimento su Mariotto: “Per me è stato un fulmine a ciel sereno, che ti devo dire? Al principio abbiamo pensato a una mariottata teatrale, dopo che ha abbracciato Amanda è sparito con lei. Io facevo cenni per sapere dove fosse finito”.

Poi Milly ha aggiunto: “E da dietro le quinte mi dicevano: ‘tranquilla, è in zona interviste con Amanda, tornerà’. E invece non si vedeva, finché non mi hanno detto che aveva preso il motorino e se n’era andato. Ma non so ancora perché l’abbia fatto, gli ho lasciato il tempo di riprendersi. Ci vogliamo un bene immenso – ha concluso la conduttrice di Ballando – e sono la sua seconda mamma, una mamma ti deve dire le cose come stanno”.