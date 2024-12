Sta facendo ancora discutere la situazione relativa a Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Dopo l’abbandono improvviso dello studio nel corso della puntata di sabato 30 novembre, si sono susseguite tante voci sul giudice del programma di Milly Carlucci e ora sta emergendo l’ipotesi peggiore, che sta lasciando di stucco tutti i telespettatori.

Mariotto ha poi rotto il silenzio, dicendo che c’era stata un’emergenza lavorativa e per quella ragione aveva lasciato la trasmissione in piena diretta. Nel corso de La vita in diretta del 2 dicembre, Alberto Matano si è occupato della vicenda e ha anche rivelato qualcosa che alimenterebbe le ansie e le preoccupazioni del pubblico sul futuro del giurato.

Guillermo Mariotto, la brutta voce su Ballando con le stelle

Matano ha esclamato, soffermandosi su Mariotto e il caos intorno a Ballando con le stelle: “Sabato come sapete Guillermo Mariotto ha abbandonato lo show, ci sono delle notizie appena arrivate in merito a questa cosa. La nostra inviata ha intervistato Amanda Lear dietro le quinte e come vedete dalle immagini c’era anche Guillermo Mariotto lì accanto. Naturalmente in quel momento siamo rimasti tutti stupiti, perplessi, perché non sapevamo cosa fosse accaduto. Poco fa lui ha parlato con un’agenzia e ha detto che la sua non è stata una fuga, ma che ha salvato una situazione di pericolo per l’azienda di moda per la quale lavora. Dice anche ‘se mi rivorranno io ci sarò ancora’”.

Poi il clamoroso annuncio di Matano, che non riesce più a mettersi in contatto con Mariotto: “Noi prendiamo atto di questo e vedremo come si evolverà questa situazione. Tu Alessi l’hai sentito? Bene, perché a me invece non ha risposto al telefono. Però mi fa piacere, almeno sappiamo che sta bene, io mi ero anche allarmato. Quindi è andato via per lavoro? Noi speriamo che sia così e che sia tutto ok“. Ma la frase di Guillermo, “se Milly mi rivorrà io ci sarò“, ha fatto pensare al pubblico che ci sia la possibilità che sia assunto un provvedimento dal programma contro di lui.

Anche a #LaVitaInDiretta, #Matano conferma che #Mariotto è andato via per questioni lavorative, di moda. L’avevo detto che stanno preparando il terreno per quando tornerà in puntata. In pratica per loro siamo tutti fessi.#BallandoConLeStelle @Ballando_Rai — Andrea  (@OfficiAndrea) December 2, 2024

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha confermato comunque la versione di Mariotto: “Io l’ho sentito in videochiamata e l’ho visto che era in atelier che stava facendo orli e altre cose. Mi ha detto che lui doveva andare a Riad a portare 17 abiti di alta moda per un’altezza reale saudita. Una persona incaricata di tutto è stata male e lui è dovuto correre in atelier a finire il lavoro che c’era da fare”.