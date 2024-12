“Sentite cosa mi dice”. Belve, Teo Mammucari pubblica gli audio della Fagnani dopo la puntata e succede il macello. Lo abbiamo raccontato noi più volte e dappertutto non si è parlato d’altro: ovvero dell’abbandono del comico romano da Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani in onda il martedì su Rai 2. Le cose sono andate male sin dall’inizio dell’intervista, da quando Mammucari commenta subito: “Ma perché ora mi dai del lei? Prima mi davi del tuo. Io sono quello che vedete, sia qui, che dietro le quinte“.

>> “A questo punto ve lo dico”. Ballando con le stelle, Alberto Matano e il dopo Mariotto: il conduttore confessa

Critiche e polemica su ogni domanda della Fagnani, tanto che la giornalista gli chiede se avesse mai visto il programma. Dopo l’ennesima domanda che parla ‘male’ di lui, Teo Mammucari decide di alzarsi: “Scusami, ma non penso di poter andare avanti. Pensavo fosse un programma più scorrevole. Così è troppo. Non sono più a mio agio e se le domande sono tutte così… Io ho un atteggiamento aggressivo? No, basta fermiamoci. Manda questo, ma è scorretto. Non è un’intervista, è un continuo attacco”.





Teo Mammucari pubblica davvero gli audio della Fagnani

E continua Teo Mammucari: “Credevo fosse una cosa divertente. Mi fai tutte domande legate a cose che hanno detto. Poi in camerino facevi l’amica simpatica e qui mi dai del lei. Ho dei messaggi tuoi in cui non mi dai del lei. Ti preferisco quando mi mandavi i messaggi simpatici che mi mandavi su WhatsApp“. Detto fatto, Teo Mammucari, ha aspettato la messa in onda della sua intervista a Belve per pubblicare su Instagram i messaggi che Francesca Fagnani gli ha mandato per mettersi d’accordo sul programma: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima”.

FRANCESCA REALMENTE INFASTIDITA DA TEO MAMMUCARI DOPO QUESTA INTERVISTA LE DEVONO DARE IL NOBEL DELLA PACE PER LA CALMA #Belve



pic.twitter.com/ezmZpLjWqw — ¥le ✨🍉 (@yleniaindenial1) December 10, 2024

FRANCESCA FAGNANI SEI LA DIVA contro la grandissima figura di merda di Teo Mammucari #Belve pic.twitter.com/qV9Im5VMdm — ¥le ✨🍉 (@yleniaindenial1) December 10, 2024

“Non mi sento a mio agio”

“Non ti senti a tuo agio, ci sta”

“NO, NON È CHE NON MI SENTO A MIO AGIO”



L’uscita di Teo Mammucari 😭 #Belve pic.twitter.com/Vk2Wdt9PYr — Ansia Totale (@ansia_totale) December 10, 2024

E ancora: “Il suo personaggio è costruito, dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei vi blocco, è una persona vera. Punto. […] Che dolce che è, io la amo questa donna“. Ma cosa ha detto la Fagnani di tanto scabroso? Niente. La donna ha semplicemente detto all’attore di volerlo in studio come da sua richiesta. E nel farlo gli da del tu: “C’ho pensato e siccome è un’edizione bella, ok, sei giusto per Belve”.

Teo Mammucari: "Ecco i messaggi vocali di Francesca Fagnani dopo #Belve. Nella vita è una persona dolcissima, il suo personaggio è costruito. Non serve offenderla, chi scrive male di lei… vi blocco! È una persona vera. Punto.” pic.twitter.com/YdMyuKVm1M — Sebastiano Carpino (@sebuccio91) December 11, 2024

Mammucari non è riuscito a sostenere un’intervista e ha dato la colpa a Francesca dicendole “sei tu che non ci sei riuscita”.

Il tono con cui lo ha detto mi è parso violento.

Siccome lui si è sentito sminuito ha dato la colpa a lei.

Teo figlio sano del patriarcato.#Belve — chiara (@chiaravix) December 10, 2024

Conclude la Fagnani: “Domani mattina ti faccio chiamare. Ci vediamo in settimana“. Dopo aver pubblicato questo video però, Teo Mammucari ci ripensa e decide di cancellarlo dal social network. Peccato però che nel frattempo è diventato un contenuto virale e lo si può trovare anche su altri social. Niente, non ne ha indovinata una il povero Mammucari.

Leggi anche: “Ora te lo devo dire”. Grande Fratello, Helena prende coraggio e lo dice a Javier: la sua reazione