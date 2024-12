Alla fine della puntata del Grande Fratello del 9 dicembre, si è registrato un momento di tensione tra Javier Martinez e Helena Prestes. Durante la serata, Javier si è avvicinato a Helena con l’intenzione di chiederle se volesse parlare o sfogarsi dopo quanto accaduto in prime time. Tuttavia, la risposta di Helena è stata scontrosa: “No, non voglio parlare con te”. La reazione di Javier non si è fatta attendere: “Non vuoi parlare? Perfetto, allora parlane da sola. Sai che io non perdo tempo”, ha risposto, visibilmente contrariato.

La situazione è peggiorata quando Javier ha aggiunto, con tono deciso: “Occhio a come parli. Non sono qui per fare il genitore di nessuno”. Queste parole hanno ulteriormente infastidito Helena, che ha scelto di allontanarsi dalla cucina, non senza prima ribattere: “Non minacciarmi”. Quando Javier si è accorto che la ragazza se n’era andata, ha commentato, girandosi: “Perfetto, hai fatto tutto tu”. Nonostante il battibecco, poco dopo i due hanno chiarito la situazione, facendo pace.

Leggi anche: “Nessuno ci avrebbe scommesso”. Grande Fratello, la notizia inaspettata dopo l’ultima diretta







Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez

Helena ha trascorso buona parte della giornata in compagnia di Javier, con il quale ha continuato a comportarsi in maniera più serena. Negli ultimi giorni, è emerso che la modella brasiliana si è avvicinata sempre di più a Javier, sviluppando nei suoi confronti un interesse che va oltre la semplice amicizia. Helena ha iniziato a nutrire sentimenti più profondi per lui, ma per Javier, al contrario, la relazione rimane puramente una bella amicizia.

Questa situazione sembra creare una certa confusione per Helena, che però sta cercando di gestire la situazione, anche se la sua attrazione per l’amico sembra ormai evidente a tutti. Nella notte è anche arrivata una confessione, Helena si è dichiarata a Javier e gli ha confessato i suoi sentimenti. “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti”, ha detto Javier a Mariavittoria.

E ancora: “Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.