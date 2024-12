Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, che anche questa volta ha avuto al suo fianco Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, per una serata ricca di emozioni. In studio, il conduttore ha dato spazio a un acceso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi riguardo al rapporto della modella con Lorenzo Spolverato, che sta vivendo una relazione con Shaila Gatta.

Nel corso della puntata, dopo una discussione tra Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, Signorini ha annunciato l’eliminazione di Yulia Bruschi, che ha lasciato la casa. A sorpresa, Shaila Gatta ha ricevuto una visita speciale: quella della madre, un momento emotivo che ha scatenato la commozione dei presenti. A seguire, il conduttore ha rivelato l’esito del televoto, con l’eliminazione di Federica Petagna, che ha ricevuto solo il 15% dei voti contro il 32% di Luca Calvani, il 27% di Stefano Tediosi e il 26% di Amanda Lecciso.

Il Grande Fratello vince la serata degli ascolti

Infine, sono stati resi noti i risultati del televoto: Helena Prestes, le ex protagoniste di Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. L’inquilino che riceverà il minor numero di preferenze dovrà lasciare la casa nel prossimo appuntamento, in onda lunedì 16 dicembre.Intanto, la puntata ha fatto registrare un netto aumento degli ascolti rispetto alle scorse settimane, portando Grande Fratello a conquistare la prima vittoria contro la concorrenza Rai, un risultato inaspettato visti i numeri di questa edizione.

Dopo mesi il Grande Fratello torna a vincere la gara di ascolti della serata battendo l’ultima puntata de L’amica geniale andata in onda su Rai Uno. L’ingresso della madre di Shaila e le nuove dinamiche della casa hanno convinto i telespettatori e il reality show di Alfonso Signorini, crollato nelle scorse settimane, ha portato a casa un buon 18.79%, con 2.382.000 spettatori incollati alla televisione. Una boccata d’aria fresca per il programma Mediaset, tornato in onda il lunedì dopo la chiusura anticipata de La Talpa e i pessimi ascolti delle scorse settimane.

Il ritorno al lunedì ha fatto bene al Grande Fratello, che la scorsa settimana aveva ottenuto appena 2.226.000 spettatori (17.5%). L’amica Geniale su Rai1 ha chiuso la stagione con 3.054.000 spettatori (18.2%). Nella precedente puntata la fiction era calata a 3.125.000 spettatori (17.8%). Terzo posto invece per Attacco al potere Paris has fallen su Italia 1 con 1.147.000 spettatori (5.93%).