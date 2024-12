Durante questa settimana, la dinamica tra gli inquilini del Grande Fratello ha preso una piega sorprendente. Un particolare avvicinamento tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, l’ex fidanzato di Federica Petagna, tra le mura del tugurio. Questo avvicinamento, che non è passato inosservato, ha suscitato reazioni anche tra gli altri concorrenti, in particolare Tommaso Franchi, che ha confessato pubblicamente di provare forti sentimenti nei confronti di Mariavittoria. “È stata una settimana turbolenta”, ha dichiarato Tommaso in diretta.

Nel corso dell’ultima puntata del reality, c’è stato un acceso faccia a faccia tra Mariavittoria e Tommaso, durante il quale è emerso che i due hanno avuto rapporti intimi. Ma l’amarezza per Tommaso è arrivata subito dopo, quando, in diretta, ha visto un video che mostrava Mariavittoria e Alfonso insieme nel tugurio. Il video ha rivelato un crescente avvicinamento tra i due, lasciando Tommaso visibilmente sorpreso e deluso.

Leggi anche: “Vi dico cosa le succede”. Selvaggia contro Sonia Bruganelli: dopo Ballando con le Stelle si passa a fatti privati





Grande Fratello, Tommaso scopre di Alfonso e Mariavittoria

Ma la vera sorpresa per Tommaso è arrivata quando, durante la diretta, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui si vedevano Mariavittoria e Alfonso in situazioni intime nel tugurio. Il toscano ha così scoperto l’avvicinamento avvenuto tra i due in tugurio e la sua reazione è stato un mix di delusione e confusione. Incapace di nascondere il suo dispiacere, Tommaso ha preso la drastica decisione di fare un passo indietro con la Minghetti.

“Se Mariavittoria e Alfonso vogliono approfondire la loro conoscenza, io sono disposto a fare un passo indietro”, ha dichiarato per poi aggiungere: “Si può amare fino a morire, ma morire d’amore no. Ho scelto me stesso”, ha detto comunicando la decisione di voltare pagina.

La situazione si è fatta ancora più complessa quando il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Mariavittoria se fosse innamorata di Tommaso. La gieffina ha risposto senza esitazioni: “No. Non lo sono. Dopo dieci giorni passati nel Tugurio insieme ad Alfonso, la situazione è cambiata.” Una risposta che ha sorpreso molti e che ha lasciato intendere che tra Mariavittoria e Alfonso stia nascendo una nuova intesa.

Ci sono delle immagini e delle parole di Mariavittoria e Alfonso che Tommaso deve vedere e ascoltare… #GrandeFratello pic.twitter.com/7QEBwPhYT5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Mariavittoria, nel tentativo di fare chiarezza, ha detto: “Mi siete mancati tutti e due, ma in modo differente”. Poi ha preso la parola con Alfonso, cercando di spiegare le sue intenzioni: “Il tipo di rapporto che si è venuto a creare forse, in una relazione, si verrebbe ad alterare.” Poi, rivolgendosi a Tommaso, ha ammesso di provare un sentimento più profondo nei suoi confronti, dicendo: “Voglio starti accanto”, lasciando così intendere di voler proseguire la sua conoscenza.

Tuttavia, la verità sembrerebbe essere un’altra: “È chiaro che Mariavittoria sia più interessata ad Alfonso”, ha scritto un utente su X: “I suoi occhi brillano accanto a lui”.