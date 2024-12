Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sulla situazione sentimentale tra Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, protagonisti di un complicato triangolo amoroso. Durante la settimana, Tommaso aveva notato un certo avvicinamento tra Mariavittoria e Alfonso, una dinamica che gli ha provocato molta sofferenza. “Temo che lei possa innamorarsi di qualcun altro, io sono innamorato di lei”, ha confessato visibilmente turbato.

In diretta, Tommaso ha spiegato a Signorini di essere nel mezzo di un processo di auto-riflessione, cercando di mettere da parte i suoi sentimenti per Mariavittoria per non soffrire ulteriormente. La giovane, dal canto suo, ha dichiarato di non nutrire sentimenti d’amore nei confronti di Tommaso, ammettendo che l’ingresso di Alfonso nella Casa ha avuto un impatto sullo sviluppo della loro relazione. Successivamente, il conduttore ha chiesto a Mariavittoria per quale motivo avesse accennato a un “segreto” parlando con altre concorrenti.

Grande Fratello, pubblico contro Mariavittoria e la scelta della sua famiglia

Mariavittoria ha negato di aver rivelato qualcosa di riservato, spiegando che si trattava piuttosto di un “livello di intimità” con Tommaso che preferiva rimanesse privato, ma che lui aveva deciso di condividere con gli altri. “È doloroso, mi dispiace molto, ma in questo contesto il rispetto reciproco dovrebbe prevalere”, ha aggiunto. Infine, Signorini ha rivelato che i due hanno avuto un rapporto intimo, mostrando un video del confessionale che lo confermava.

A questo punto il pubblico ha iniziato a criticare Mavi, molto apprezzata fino a questo punto e anche la scelta della famiglia di pubblicare le foto ‘di coppia’ sul profilo Instagram della concorrente. “Mentre lei sta tutto il giorno a sparlare di Tommaso,la famiglia con il profilo di Mv postano foto di coppia 🤣,che 🎪 pensano postandoli insieme riescono a cancellare le figure di 💩nn hanno capito che si è bruciata il gf”, si legge su X.

“È tutto il giorno che spara fango su di lui, come a fatto x settimana, e tu parli di esprime un opinione. Mi dispiace lei a me piaceva ma ora è imbarazzante, e oggi a toccato il fondo, poi se nn capisci il gioco sporco che sta facendo ,e inutile che ne parliamo”, ha scritto ancora un utente rispondendo a un fan che stava cercando di prendere le difese della gieffina. E tra i commenti del post Instagram si legge ancora: “Ma con che coraggio postate ancora foto con Tommaso dopo tutta la merda che lei sta facendo? sta letteralmente illudendo un ragazzo a ripetizione quando più volte gli ha dato la chance di chiudere solo per gioco e per immagine, mariapia tu che gestisci sto profilo, valla a svegliare che ormai ogni volta che apre bocca è una caz***”.

Ora sembra che il pubblico non sia più dalla parte di Mariavittoria, che fino a poco tempo fa era molto apprezzata. Il suo comportamento nei confronti di Tommaso ha sollevato molte polemiche, con diversi utenti che accusano la gieffina di comportarsi in maniera scorretta e di sparlare di lui senza motivo. Non solo, la scelta della sua famiglia di postare foto di coppia su Instagram sembra non fare altro che alimentare le critiche, come se volessero “riscrivere” la sua immagine con Tommaso.