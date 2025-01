Nelle ultime ore, all’interno della casa del Grande Fratello, è emersa una situazione controversa riguardante Luca Calvani. L’attore toscano, noto per la sua partecipazione a diverse produzioni televisive e cinematografiche, si sarebbe ‘macchiato’ di due peccati madornali nella casa del Grande Fratello. Il primo, anche se non sappiamo se invece ha delle responsabilità autoriali, quando avrebbe dichiarato di aver avuto un contatto con Helena Prestes dopo l’eliminazione di quest’ultima dal reality. Durante una conversazione con Javier Martinez, Calvani ha affermato: “Helena sta bene, l’ho sentita stamattina”.

Tuttavia, la regia ha prontamente silenziato l’audio, impedendo ulteriori dettagli. Non è escluso che in questo caso Luca abbia avuto mandato proprio dagli autori del programma, magari per la creazione di una clip che andrà in onda stasera. Tuttavia nelle scorse ore, lo stesso Calvani ne ha combinata un’altra e stavolta sarebbe addirittura più ‘grave’ della precedente. Mentre e a letto con Amanda e Javier, si vede l’attore toscano scrivere su un quaderno.





A quel punto, una volta finito di scrivere, si vedere lasciare il quaderno sul letto. Solo ora si vede Amanda prendere il quaderno e un attimo dopo leggere. Ecco, questa cosa, qualora fosse confermata, sarebbe una grave violazione per le regole del gioco. E chiaramente, apriti cielo sui social: questo ultimo episodio infatti ha sollevato interrogativi tra gli spettatori, poiché i concorrenti del Grande Fratello non dovrebbero avere contatti ‘segreti’ tra loro, ma solo verbali e registrati dai microfoni.

E mentre alcuni fan ipotizzano che Calvani stesse scherzando riguardo la faccenda di Helena Prestes, altri temono una possibile violazione delle regole del programma riguardano quest’ultimo fatto. Al momento, la produzione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, lasciando spazio a gravi accuse sui social sul futuro di Calvani nel reality.

Luca scrive su un quaderno e fa leggere ad Javier e Amanda.



Già è stato graziato per il biglietto del suo compagno nei calzini (quando Anita lo scorso anno venne punita).



In attesa di chiarimenti, il pubblico resta in sospeso, chiedendosi se ci saranno conseguenze per l’attore e quale impatto avrà questa vicenda sul proseguimento del gioco. In molti ricordano quando l’anno scorso Anita fu seriamente ripresa per aver lasciato dei bigliettini nei calzini. Qualcuno si ricorda quel fatto? Beh, forse ci risiamo.

