Grande Fratello, le parole di Javier su Helena. Come molti sanno lunedì 13 gennaio si è conclusa l’avventura di Helena Prestes nel reality di Canale 5. L’eliminazione, fino a qualche settimana fa impensabile, è arrivata dopo le furiose liti che hanno visto la modella protagonista, in negativo. Tante discussioni, parolacce e infine il lancio del bollitore che sono costate caro alla bella brasiliana.

Non si può certo dire che il suo percorso sia stato semplice. In pratica tutti gli uomini ai quali si è avvicinata le hanno dato buca, da Lorenzo Spolverato a Javier Martinez. E non è andata molto meglio con gli altri inquilini. In poche alla fine l’hanno difesa. In ogni caso Helena è andata avanti per la sua strada, anche se è arrivata l’eliminazione. Ora, tuttavia, arrivano le dichiarazioni non proprio carine del pallavolista argentino.

Javier soffre per l’assenza di Helena, poi le parole che chiariscono tutto

Negli utlimi giorni Javier Martinez ha fatto innervosire i fan di Helena Prestes affermando che era stata sempre lei a cercare le effusioni con lui anche se sapeva bene che sarebbero rimasti solo amici. Poi ha rivelato a Chiara Cainelli che il legame con la brasiliana potrebbe non andare avanti dopo la fine del reality. Dopo l’uscita della modella brasiliana, comunque, l’atleta argentino è apparso in sofferenza.

Agli altri inquilini Javier ha ammesso che non si aspettava di soffrire per la mancanza di Helena. Parlando con Chiara, però, ha chiarito meglio il suo stato d’animo e il rapporto con la modella: “Non pensavo mi colpisse così tanto la sua uscita, anche se ho già allontanato le domande su un possibile interesse“. Insomma tra i due c’è soltanto amicizia, niente di più.

Sturatevi bene le orecchie e smettete

di farvi film

Javier è stato chiaro

Gli manca in quanto (ben specificato) amica con cui passava tempo

ed è dispiaciuto per lei perché ci teneva molto a rimanere

Punto.#grandefratello #javi7#laflottaj #mavier

pic.twitter.com/ji2Zhx7XDa — Dracarys🔥 (@michicima) January 15, 2025

Javier ha poi aggiunto: “Mi è dispiaciuto perché so che ci teneva tanto, non volevo stare con gli altri per rispetto e perché è una mia amica. Sono stato un po’ male ma ora va già meglio”. Quindi ha sottolineato: “Lei era molto fisica, mi abbracciava. Io ero sicuro che lei mettesse una distanza anche in quei gesti”. Sul bacio che lei gli ha dato qualche sera fa: “Me l’ha dato lei, io stavo di schiena. Che ne potevo sapere che veniva da dietro e mi dava un bacio?”. E infine: “Non è una tragedia che sia uscita. Se rimango qui fino alla fine, può essere che non succede niente. Non se neanche se tra due mesi ci vedremo o ci riuniremo”.

Le parole di Javier sono state ampiamente commentate dal pubblico: “Basta farvi i film, gli manca come amica e l’ha specificato più volte”, ma anche “Secondo me ha paura di dire la verità”, “Anche se gli mancasse in un altro modo, non lo direbbe né al GF né a Chiara”…

