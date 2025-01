L’uscita di Helena Prestes dal Grande Fratello ha sconvolto tutti. Persino i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. In generale quasi nessuno si aspettava l’eliminazione della modella brasiliana al televoto che, difatti, è stato subito giudicato truccato dagli appassionati del reality e soprattutto dai sostenitori di Helena. Che, come avevamo già anticipato, giovedì sarà di nuovo in studio da Alfonso Signorini.

Non solo, tornerà anche nella casa. Il suo è un rientro nemmeno troppo inaspettato: come accaduto au suoi ex compagni, ritirati o eliminati, la modella brasiliana varcherà di nuovo la porta rossa per dei confronti. E questo è praticamente certo ma ci sarebbe dell’altro. Molti parlano infatti di un ritorno prolungato, che va oltre al semplice faccia a faccia.

“Ci sono cambiamenti”: cosa succede a Helena al GF

“Helena potrebbe tornare al Grande Fratello. Se a Franco togliamo Ciccio, se a Bianca togliamo Bernie, se a Mila togliamo Shiro, se a Batman togliamo Joker, non c’è trama, non c’è partita, non c’è una storia – ha rivelato Biagio D’Anelli su TikTok – In questo frangente con l’uscita della Prestes, voi mi dovete spiegare che tipo di dinamiche ci saranno”.

“Gli Shailenzo adesso con chi discuteranno? Faranno una crociera dentro la casa? Staranno comodamente a girarsi i pollici guardandosi il soffitto fino ad aprile?”. Quindi la soffiata: “Ebbene, signori miei, vedrete che succederà qualcosa. Ci saranno delle news e dei cambiamenti”.

Grazie a tutti per l’affetto e per ogni follower, il vostro supporto fa la differenza



Obrigada a todos pelo carinho e por cada seguidor, o apoio de vocês faz a diferença 💕 #heleners pic.twitter.com/hikcDQQLf8 — helenaprestes (@helenaprestes) January 15, 2025

Ma Biagio D’Anelli non è l’unico. Anche il profilo Twitter Agent Beast ha parlato di questa possibilità: “Proposta esplosiva, parlo di un rientro. La produzione valuta il ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa per un massimo di 72 ore, con obiettivi chiari (non ora)”. Ci saranno “confronti diretti”, continua. “Zeudi Di Palma e Shaila Gatta saranno al centro delle dinamiche con Helena. Discussione in corso: si parla di un ritorno per 24 ore, ma che potrebbe avere un’estensione“. Se sarà così gli Heleners staranno già facendo i salti di gioia.