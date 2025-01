Nel corso dell’ultima settimana, la casa del Grande Fratello è stata teatro di tensioni crescenti, culminate in un acceso confronto tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Le due concorrenti hanno avuto uno scontro verbale che ha evidenziato divergenze profonde, portando Helena a vivere un momento di crisi emotiva. Dopo la discussione, la modella brasiliana ha infatti subito un attacco di panico nel confessionale, suscitando preoccupazione tra i coinquilini e il pubblico.

Poi lo sappiamo, Helena è stata eliminata dal gioco, perdendo al televoto contro Shaila Gatta. La sua uscita ha sollevato discussioni, soprattutto in relazione a un presunto contatto con l’esterno. In particolare, Luca Calvani ha dichiarato di aver avuto un’interazione con Helena dopo la sua eliminazione, affermando: “L’ho sentita stamattina, sta bene”. Questa affermazione ha generato polemiche, poiché i concorrenti dovrebbero essere isolati dal mondo esterno durante la loro permanenza nella casa.





In tutto questo, come se non bastasse, Shaila Gatta ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda, sorprendendo molti con le sue dichiarazioni non proprio carinissime. Parlando proprio con Luca Calvani, con il quale Helena era particolarmente legata, l’ex velina ha detto: “A me non fa strano e non mi dà fastidio che tu abbia simpatia per lei. Per me non è sbagliato il fatto che tu scelga di stare con Helena o con Amanda, non è questo”.

E ancora Shaila: “No, per me in quel periodo lì era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo costantemente coprire delle cose o giustificarle perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione e basta dai”. Apriti cielo, perché in tantissimi hanno iniziato a criticare la Gatta pesantemente: “Non può averlo detto davvero”, scrive un utente sui social. “Questo dimostra per l’ennesima volta la sua totale mancanza di empatia”, dice un altro.

Veramente Shaila gatta è è di una cattiveria inaudita una belva!



“Sai cosa ha detto la tua amica in studio? Che in realtà non siete amici e che lei va sola come un treno e che se vi perde non è un problema perché lei vuole vincere”



In realtà questa gatta rabbiosa ha fatto tutto… pic.twitter.com/VrDQP1Bh45 — DeaNera 🦂🦄 (@Dana75Nera) January 15, 2025

Insomma, la sfuriata di Shaila ha acceso un dibattito sia all’interno della casa che tra il pubblico, sollevando interrogativi sulla bontà di questa persona. E ovviamente la mancanza di tatto di Shaila ha alzato un polverone sui social, dove ci sono state anche accuse piuttosto pesanti nei confronti della gieffina compagna di Lorenzo. Anche perché in tanti si chiedono: “Perché invece non ha lo stesso tatto con Lorenzo che ha una situazione simile?”.

