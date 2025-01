Nel pomeriggio di oggi la produzione del Grande Fratello ha mandato un comunicato ufficiale nella Casa. Tra gli inquilini è sceso il gelo, alcuni infatti non si sentono pronti. Domani, 16 gennaio, andrà in onda una nuova puntata ed i confronti non mancheranno. Intanto alcuni fan soffiano sul possibile ritorno di Maica Benedicto. L’indizio sarebbe per molti certi: in un video Maica dà il buongiorno in italiano.

È bastato questo per riaccendere la passione per la concorrente spagnola che già nei mesi scorsi fu ospite del GF. Non è ufficiale, poi, ma il prossimo 23 gennaio Maria Teresa Ruta dovrebbe fare il suo ingresso come concorrente nella casa del Grande Fratello. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un ritorno.





Grande Fratello, la produzione ordina una prova di recitazione

Intanto, nel pomeriggio di oggi, il Grande Fratello ha chiesto agli inquilini di recitare alcuni pezzi di film. Il fatto di doversi cimentare con la recitazione davanti a tutti ha spaventato alcuni. Tra i due ‘attori’ più apprezzati, Maxime Mbanda e Amanda Lecciso che sono stati chiamati ad interpretare il finale di Pretty Woman, tra risate e passi falsi, hanno raccolto applausi.

Maxime e Amanda saranno protagonisti anche domani. Ci sarà un nuovo televoto che decreterà il nome dei due nuovi immuni tra i quattro in nomination: Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime I due più votati dal pubblico guadagneranno l’immunità e non rischieranno di uscire nel prossimo turno eliminatorio. Amanda Lecciso sarebbe avanti con oltre il 50% dei voti.

Amanda, entrata in sordina, sembra aver preso sempre più piede nella Casa e non è escluso che arriverà a giocarsi la vittoria finale con alcuni dei super favoriti.