“Ci vuole fregare”. Grande Fratello, Luca Calvani con le spalle al muro: Shaila ha scoperto tutto

Dentro la casa del Grande Fratello la tensione è ormai palpabile. L’uscita di Helena ha sollevato un polverone che per ora non sembra intenzionato a rientrare. Qualcosa di grosso, poi, sembra essere all’orizzonte. Shaila ha notato un atteggiamento diverso da parte di Luca nei suoi confronti. La ballerina si confida con Mariavittoria e Tommaso: “Questo cambiamento radicale mi sta iniziando a dare fastidio”. A proposito di Mavi e Tommaso, anche tra loro sta succedendo qualcosa.

Sin dalle prime settimane, tra i due è nata un’intesa che ha attirato l’attenzione sia degli altri concorrenti che del pubblico. Tuttavia, la loro relazione è stata segnata da momenti di tensione e incomprensioni. In diverse occasioni, Mariavittoria ha espresso dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Tommaso, temendo che il loro legame potesse essere percepito come una strategia di gioco.





Grande Fratello, Shaila contro Luca Calvani: “Ha un piano”

Da parte sua, Tommaso ha manifestato gelosia nei confronti delle interazioni di Mariavittoria con altri concorrenti, in particolare con Alfonso D’Apice, alimentando ulteriori conflitti. Conflitti che ora potrebbero esserci tra Shaila e Luca. La ballerina ha confessato che e ritiene che i due non abbiano mai realmente investito tempo l’uno con l’altra durante la convivenza.

Inoltre, rivela ai suoi amici di non considerare come un vero chiarimento la conversazione avuta in sauna. Shaila si sente presa in giro, come se Luca volesse avvicinarsi a lei per pura strategia e mostrasse piccole attenzioni solo per questo motivo. Ammette: “Ad oggi non lo sento vero, e mi chiedo perché”. Mariavittoria cerca di vedere il lato positivo della situazione.

Shaila è convinta che ci sia una strategia dietro il suo comportamento, una volontà di evitare la nomination.“C’è della stima artistica” confessa Shaila, aggiungendo che, anche fuori dalla Casa, lo incontrerebbe volentieri. Tuttavia, conclude: “Ma ad oggi, non l’ho visto proiettato verso un’amicizia”. Luca Calvani avrebbe insomma agito solo di strategia.