Al Grande Fratello è successo di tutto nelle ultime settimane, ma in particolare dopo la puntata in diretta del 13 gennaio le polemiche sono aumentate a dismisura. In molti non hanno accolto favorevolmente l’eliminazione di Helena e hanno protestato, puntando anche il dito contro la produzione e parlando addirittura di un complotto. Ora per la brasiliana si prefigura un momento attesissimo.

Per la gioia di molti telespettatori del Grande Fratello Helena sta per fare rientro nel programma. Sì, avete capito proprio bene: la rivedremo a breve, come anticipato dal sito Blastingnews, e sarà protagonista di qualcosa che il pubblico sta attendendo con enorme trepidazione.

Grande Fratello, Helena sta per rientrare: cosa deve fare

La prossima puntata in diretta è prevista per giovedì 16 gennaio, quindi sta tornando il doppio appuntamento settimanale al Grande Fratello. E Helena sarà una delle protagoniste della serata, nonostante sia stata eliminata dal reality show. Andiamo a scoprire insieme cosa sta per fare la modella brasiliana.

Helena ritornerà in casa per avere un confronto con i suoi ex coinquilini e provare a mettersi alle spalle tutti i conti rimasti in sospeso, come riferito da Blastingnews. Staremo a vedere con chi parlerà e soprattutto cosa dirà, alla luce della cocente ed inaspettata eliminazione dal gioco.

Inoltre, si è anche saputo che nella prossima puntata del GF non ci saranno eliminazioni, quindi i concorrenti potranno restare tranquillamente nel programma.