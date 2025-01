Con l’uscita di scena di Helena Prestes, il Grande Fratello ha perso quella che molti considerano la vera protagonista di questa edizione. L’eliminazione è stata un vero colpo di scena che ha lasciato tutti, dal conduttore Alfonso Signorini alle opinioniste, fino al pubblico in studio, completamente sorpresi. Un’uscita che cambierà inevitabilmente le dinamiche della Casa.

Durante la puntata numero 22 del programma, Helena ha dovuto abbandonare la Casa dopo aver perso il televoto finale contro Shaila Gatta, ex velina. Questo televoto era stato istituito d’ufficio la settimana precedente, a causa di comportamenti che erano stati giudicati inadeguati rispetto alle regole del reality. Oltre a Helena e Shaila, sono finiti in nomination anche Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi.

Grande Fratello, i dubbi dopo la frase di Signorini su Helena

Negli ultimi giorni, gli scontri tra i concorrenti erano diventati sempre più accesi, sia verbalmente che fisicamente. Per questo motivo, il Grande Fratello ha deciso di mettere siubito al televoto, Ilaria e Jessica, quest’ultima però ha scelto di lasciare la Casa subito dopo aver appreso del provvedimento preso nei loro confronti. Ilaria, Luca e Tommaso sono riusciti a superare il primo turno di votazioni, e a quel punto Helena e Shaila si sono sfidate direttamente.

Alla fine, è stata Helena a dover abbandonare la Casa, ma questa eliminazione ha suscitato molte perplessità tra i telespettatori. Alcuni hanno anche fatto caso a una frase pronunciata da Alfonso Signorini poco prima di annunciare l’eliminazione. “Allora, tra pochissimo il verdetto definitivo, ma prima c’è una sorpresa. A fare una sorpresa ad Helena, che è anche una delle due finaliste , c’è una persona molto, molto speciale”. Questa dichiarazione, soprattutto considerando ciò che sarebbe accaduto subito dopo, ha suscitato dubbi tra il pubblico. Molti si sono chiesti se Signorini avesse commesso una gaffe, o se fosse stato un errore voluto.

La contraddizione tra l’affermazione del conduttore, che descriveva Helena come una delle finaliste, e l’eliminazione immediata della concorrente ha creato un’ondata di incredulità e ha sollevato non pochi sospetti. “Pensavo di aver sentito male”, ha scritto un utente su X, mentre altri hanno tentato di giustificare l’errore, sostenendo che “spesso accade che Signorini sbagli termini e nomi, si sarà confuso”. Alcuni spettatori ipotizzano addirittura che, nonostante l’eliminazione, Helena possa essere reinserita nel gioco come una delle due finaliste.