L’uscita di Helena Prestes dalla Casa del Grande Fratello ha causato uno scombussolamento collettivo: fuori, tra i fan, quanto tra i concorrenti. Intanto sui social rimbalza la voce di un ingresso imminente, ci sarebbe un indizio che per molti sarebbe incontrovertibile. A proposito di Helena, in queste ore stanno facendo discutere e non poco le parole che Zeudi (che si era detta innamorata di lei) ha pronunciato sulla modella brasiliana.

>> “Errore umano”. Grande Fratello, cosa è successo davvero nell’ultimo televoto: “Una svista”

Avrebbe rinnegato Helena, scatenando la furia dei fan. “Passerà anche questa in sordina come tutte le altre cose che ha detto Zeudi, specialmente quando Helena non era presente (perché davanti era tutta un gni gli gni). Per loro non conta nulla, conta solo la ship no matter what” si legge su X.





Grande Fratello, Maica Benedicto torna nella casa?

Comportamento ben diverso ha utilizzato la modella brasiliana. Una volta fuori dalla Casa, Helena ha utilizzato i social per esprimere il suo sostegno a Zeudi. In un post su X, ha condiviso un momento di gioco tra Zeudi e Lorenzo Spolverato, commentando: “Però, certo, meglio non giocare con lei”, accompagnato dagli hashtag #forzaZeudi e #zelena.

Intanto alcuni fan soffiano sul possibile ritorno di Maica Benedicto. L’indizio sarebbe per molti certi: in un video Maica dà il buongiorno in italiano. È bastato questo per riaccendere la passione per la concorrente spagnola che già nei mesi scorsi fu ospite del GF.

Il Grande Fratello italiano e il Gran Hermano iberico si erano scambiati alcuni concorrenti. Una vera e propria contaminazione tra i due reality: dalla Spagna era arrivata Maica Benedicto, mentre dall’Italia erano andati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che per un po’ di tempo si erano trasferiti nel reality spagnolo.