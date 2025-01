La 22esima puntata del Grande Fratello ha sancito l’uscita di Helena Prestes, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana aveva fatto breccia nel cuore del pubblico del programma di Canale 5 che, come dimostrato dai commenti di protesta sui social dopo l’eliminazione, l’aveva eletta una delle preferite. Molti appassionati si sono così scagliati contro il programma dopo l’eliminazione della concorrente, finita al televoto d’ufficio dopo la punizione del GF.

Shaila Gatta l’ha spuntata su Helena Prestes, che è stata costretta a lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia lasciando di stucco tutto il suo intero fandom, che ovviamente ha gridato allo scandalo e al televoto truccato. Helena è stata votata dal 51% del pubblico, mentre Shaila dal 46% e l’eliminazione della modella brasiliana non è andata giù a gran parte dei fan.

Grande Fratello, ecco perché nessuno applaudiva a Helena durante la diretta

A pochi giorni dalla messa in onda della diretta, quella che ha visto l’eliminazione di Helena, è saltato fuori un video che ha inguaiato il Grande Fratello. Durante lo scontro con Jessica, il pubblico da casa ha fatto caso che nessuno in studio applaudiva a Helena nonostante lei sia sempre stata una delle preferite, ma perché? È presto detto, come si può vedere dal filmato in questione, tra il pubblico era presente un uomo del GF che impediva alle persone di applaudire.

“Come mai lo studio era a sfavore di Helena nonostante nella realtà lei sia la più amata dal pubblico? La risposta è qui: IN STUDIO C’ERA CHI IMPEDIVA DI APPLAUDIRLA. Dovevano far sembrare sensata la sua uscita, ma in realtà non lo è”, si legge su X, dove è stato pubblicato un video che mostra una persona che, mentre parla Helena, fa un cenno con la mano come a dire “state fermi”.

“Potete rivederlo nella puntata al minuto 22, se riuscite a fare un video migliore… ma si vede benissimo che blocca il pubblico per non applaudirla”, “Visto ieri sera in diretta…bastardi!”, “Banditi”, “Vergogna”, “Che squallore”, “Pagliacci”, “Un circo”, si legge ancora tra i commenti del filmato pubblicato su X. Il pubblico è sconvolto da quando immortalato durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello.