Fabrizio Corona presto papà per la seconda volta. Dopo Carlos Maria, ormai grande, avuto da Nina Moric aspetta un altro figlio dalla compagna Sara Barbieri, modella di professione di 24 anni più giovane di lui. Si sa da settimane che lei è incinta, che il bebè nascerà a dicembre e anche che l’ex re dei paparazzi vorrebbe una femminuccia questa volta.

Intervistato dal settimanale Chi, Fabrizio Corona era stato chiaro: “Non lo voglio maschio”. Ma alla natura non si comanda e “a quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno”, aveva aggiunto dicendosi certo anche sulla data di nascita.

Fabrizio Corona, sesso e nome del figlio in arrivo

“So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù”. Mancano quindi 6 mesi precisi all’arrivo del secondo figlio, il primo con Sara Barbieri ma no, non ci sarà un fiocco rosa sulla porta di casa. Le indiscrezioni di Alessandro Rosica, che per primo aveva parlato di un altro maschietto in arrivo, sono confermate.

“Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza”, aveva anticipato l’Investigatore Social, aggiungendo di aver appreso la notizia da una “fonte affidabilissima” e sperando che l’ex re dei paparazzi possa essere un papà diverso da quello che è stato per il primo figlio. E aveva ragione.

Sarà un maschio, spiega adesso direttamente il futuro papà bis in un video pubblicato su Instagram dove svela anche il nome scelto: “Sara è triste perché è maschio! Mi dispiace, sta arrivando Jonny Maria Corona“. Cambio di programma, dunque: non più Fabrizio Corona Junior ma Jonny Maria Corona.