Solitamente è lui a lanciare le bombe gossip, ma questa volta è proprio Fabrizio Corona il protagonista della notizia data dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Non proprio un gossip, perché è stato lo stesso ex re dei paparazzi a dare la bellissima notizia. Una notizia arrivata dopo un brutto periodo causato dalla malattia del figlio avuto da Nina Moric, Carlos Maria, ricoverato in una clinica Svizzera.

Dopo mesi distanti, Fabrizio Corona e il figlio Carlos si sono riavvicinati. A gennaio le storie dell’ex re dei paparazzi insieme al figlio, ricoverato in una clinica della Svizzera per prendersi cura della sua salute mentale. Il 22enne soffre, infatti, di psicosi transitoria acuta. A settembre, alle telecamere di Belve, Corona aveva parlato di suo figlio Carlos Maria Corona rivelando di vivere un momento molto difficile del suo rapporto con il ragazzo.

“Ho lottato per anni e anni – aveva detto Corona -. In questo momento sono in una fase molto brutta, nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza, devo ritrovare la forza per ritornare. Però sai che la vita gli ha dato questo, la devi affrontare e ci devi convivere”. Poi il riavvicinamento nella clinica in cui il giovane si sta curando.

E ora l’arrivo di un altro figlio, annunciato da Fabrizio Corona al settimanale Chi. La fidanzata Sara Barbieri è incinta: “Fabrizio Corona a 50 anni diventa papà per la seconda volta. Sara Barbieri, la sua giovanissima compagna (24 anni), è incinta. ‘Ci pensavamo da un anno’, dice Corona ‘siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità’ ha raccontato al nostro giornale”.

Sara Barbieri è una giovane modella di 24 anni e la differenza d’età con l’ex paparazzo è di 26 anni. Convive con Fabrizio a Milano e alla proposta di matrimonio di Corona, Sara Barbieri ha risposto di no: “Lei ha rifiutato, è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male” aveva raccontato lui a Belve.

Sara è una modella e partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli, anche per marchi importanti come Dolce e Gabbana. “Auguri piccola Holly! E sono 24, così diversi, così apparentemente lontani, ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male. Insieme dopo quasi 3 anni in questo giorno speciale che ha delle strane ma meravigliose coincidenze“, ha scritto Fabrizio Corona qualche giorno fa in occasione del compleanno della giovane.