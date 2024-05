Alla fine la notizia tanto attesa è stata ufficializzata. Si è scoperto chi sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 e che avrà il compito di non far rimpiangere Amadeus, reduce da ben 5 conduzioni consecutive fatte di ascolti molto importanti. L’annuncio è arrivato durante il TG1 della mattina di mercoledì 22 maggio. E sono pure arrivate le prime dichiarazioni del conduttore.

Innanzitutto, dopo l’ufficializzazione di questo grande della Rai come conduttore del Festival di Sanremo 2025, è stato riferito al TG1: “Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea”.

Chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025: l’annuncio ufficiale

Ebbene sì, il nuovo conduttore del Festival di Sanremo 2025 sarà proprio Carlo Conti, come si era vociferato in queste settimane. Lui è apparso in tv particolarmente emozionato e ha esclamato: “Ho sentito tanto bene nei miei confronti: dopo tutto il tifo che hanno fatto per me ho detto sì. Ed è un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni in Rai. Il mio incarico inizia oggi, non ho ancora ascoltato le canzoni. Prima lavoro sul regolamento“.

Poi Conti si è soffermato sulle voci che darebbero Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello come co-conduttori: “Loro sul palco con me? No, basta”. Il sito Leggo ha anche precisato che il contratto di Carlo varrà per i prossimi due anni, dunque sarà pure il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Per lui si tratterà della quarta esperienza nella kermesse musicale più famosa in Italia, dopo le tre conduzioni dal 2015 al 2017.

Una nuova entusiasmante avventura per Carlo Conti, che darà il meglio di sé per rendere il Festival di Sanremo ancora più accattivante. La Rai punta fortemente su di lei per la sua grande professionalità.