Finalmente si è saputa una delle notizie più attese dal pubblico e che coinvolgono Sanremo 2024. Svelato il presunto cachet di Amadeus, il quale non lo ha ufficializzato ma fonti vicine al Festival della canzone italiana hanno confermato il compenso. Queste ultime sono un’autentica sorpresa e scoprirete ben presto perché, visto che c’è una differenza rispetto agli altri anni.

Sanremo 2024 è il quinto consecutivo presentato dal conduttore di Affari Tuoi. Il cachet di Amadeus è decisamente rilevante, anche se c’è appunto una novità. E sono state riferite anche le somme di denaro spettanti ai co-conduttori, che saranno cinque: parliamo di Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. E vediamo tutti i dettagli.

Sanremo 2024, ecco a quanto ammonta il cachet di Amadeus

Dunque, per Sanremo 2024 sarebbe stato disposto un cachet inferiore ad Amadeus. Nelle precedenti edizioni della kermesse musicale più famosa d’Italia, il presentatore Rai aveva intascato cifre che si aggiravano tra i 500mila e i 600mila euro. Adesso il portale Wired, come riferito anche dal sito Blastingnews, ha reso pubblico quanto dovrebbe percepire a puntata.

Il direttore artistico Amadeus dovrebbe guadagnare 70mila euro a puntata, il che significa che in totale si porterebbe a casa 350mila euro nelle cinque serate che andranno dal 6 al 10 febbraio in onda su Rai1, quindi di meno rispetto al passato. I vertici di viale Mazzini e il conduttore non hanno finora né confermato né smentito questa notizia, quindi si attendono comunque eventuali precisazioni.

Parlando di Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello, dovrebbero invece ottenere secondo Wired 25mila euro a testa. Sconosciuto ad esempio il cachet di Eros Ramazzotti e Roberto Bolle, che saranno invece ospiti.