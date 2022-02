Amadeus da record nella quarta serata, quella dedicata alle cover degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. I 25 big in gara si sono esibiti accompagnati in coppia e a vincere la serata sono stati Gianni Morandi e Jovanotti con un medley di ‘Occhi di ragazza’ e ‘Un mondo d’amore’ di Morandi e due di Jovanotti: ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’.

Amadeus porta a casa oltre 15 punti di share in più rispetto allo scorso anno e un altro record. La media della quarta serata dell’anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. La media della quarta serata del Festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di share.

Lo share medio registrato venerdì è il più alto per una quarta serata del Festival da 27 anni. Per trovare una media di share più alta, in una quarta serata, bisogna infatti risalire all’edizione 1995, condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll, che ottenne il 65,80%.





Ma torniamo ai vincitori della quarta serata. Pubblico in delirio per la performance di Gianni Morandi e Jovanotti, ma in tanti hanno notato che proprio la presenza del compagno di Morandi abbia influito sul verdetto finale. Infatti Jovanotti è stato anche ospite d’onore della serata e quando ha fatto il suo intervento sul palco il televoto era ancora aperto.

Ho grande simpatia per #Morandi ma il trattamento di favore riservatogli a #Sanremo2022 è francamente imbarazzante. Dalla surrealtà del tutore alla buffonata di stasera. Sfacciataggini che non si vedevano dai Baudo anni ‘90. Ed è un peccato perché vai a rovinare l’intera edizione February 5, 2022

“Ho grande simpatia per #Morandi – si legge su Twitter – ma il trattamento di favore riservatogli a #Sanremo2022 è francamente imbarazzante. Dalla surrealtà del tutore alla buffonata di stasera. Sfacciataggini che non si vedevano dai Baudo anni ‘90. Ed è un peccato perché vai a rovinare l’intera edizione”.