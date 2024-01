La notizia della morte di Sandra Milo è stata un fulmine a cielo sereno. Novantenne, musa di Federico Fellini e tra le più grandi attrici di sempre, Sandra Milo è stata infatti attiva fino all’ultimo. Fino a qualche mese fa era presenza fissa in televisione, figura rassicurante e divertente che a dispetto degli anni continuava ad avere una forte presa del pubblico giovanile che, nel tempo, aveva preso a considerarla come una nonna sui generis. La vita di Sandra Milo è stata un film, fatto di momenti bellissimi e di altri meno piacevole. Il motore della sua esistenza, come più volte lei ha spiegato, è stato l’amore.

Per la famiglia, i figli, e per i compagni della sua vita. L’ultimo della serie è stato Alessandro Rorato, imprenditore trevigiano di 37 anni più giovane di lei. La loro prima uscita pubblica risale al 2019, in occasione del Festival del cinema di Venezia. Dopo quei primi scatti la coppia era stata più volte fotografata fino a quando Rorato aveva deciso di spiegare cosa stesse succedendo tra loro.





Sandra Milo, chi è il compagno Alessandro Rorato

Scelse Novella 2000 per raccontare di come. “Sandra mi piace da morire e mi affascina – raccontava -. Sono follemente innamorato di lei e ne sono completamente affascinato. Milo è una donna che si batte per la libertà, ma ha anche un profondo rispetto per la sua famiglia e i suoi figli”. Da parte sua Sandro Milo aveva sempre dipinto Rorato come un “cavaliere d’altri tempi”.

Salvo poi rifiutare per l’imprenditore l’etichetta di fidanzato. Sempre nel 2019, a Storie italiane questa volta, aveva raccontato come: “Io ad Alessandro voglio un bene infinito, ma cosa si può chiedere di più ad un compagno alla mia età? Sì, lo considero un compagno, ci confidiamo tutti i giorni, mi piace perché è un grande lavoratore, ha un grande senso della responsabilità!”.

Parole che aveva replicato da Barbara D’Urso, raccontato di “un amore platonico, fisico e spirituale”, che non è mai risultato neanche in un bacio. E ancora a RTL aveva detto: “Non sono fidanzata. Siamo molto amici. La lontananza, stare tanto tempo senza vederci, alla fine raffredda tutto”. Negli ultimi tempi le loro foto insieme sono diminuite tanto che non è chiaro come stessero, davvero, le cose tra i due.