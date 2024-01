È morta Sandra Milo, il triste annuncio della famiglia. La famosa attrice si è spenta a 90 anni. La donna è deceduta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suoi cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, proprio come la chiamava il grande Federico Fellini e per il quale è stata una musa, lascia l’Italia in lacrime. La Milo lascia un’impronta indelebile nella storia dello spettacolo.

Nata l’11 marzo 1933 a Tunisi, in Tunisia, con il nome di Salvatrice Elena Greco, Sandra ha attraversato con successo diverse epoche del cinema italiano, dimostrando la sua versatilità come attrice. La sua carriera è iniziata negli anni ’50, quando ha debuttato sul grande schermo in piccoli ruoli.





Tuttavia, è negli anni ’60 che ha ottenuto il successo internazionale grazie alla sua collaborazione con il regista Federico Fellini. Il loro primo incontro avvenne nel 1960, quando Sandra Milo fu scelta per interpretare il ruolo di La Gradisca nel film “La Dolce Vita”. Seguiranno altri altri celebri film come “8½” e “Giulietta degli spiriti”.

Addio a Sandra Milo, l’iconica attrice aveva 90 anni. pic.twitter.com/FkGI9nxjbl — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 29, 2024

Tanti i direttori con cui ha lavorato: da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini appunto, da Luigi Zampa a Dino Risi, Luciano Salce, Duccio Tessari, Pupi Avati, Gabriele Salvatores fino a Gabriele Muccino, gli amori, i figli e la tv. Da Alberto Sordi con cui aveva esordito ne Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli nel 1955 fino alla serie Gigolò per caso, uscita a Natale sulla piattaforma, quasi settant’anni di cinema.

Ci lascia all’età di 90 anni l’attrice italiana Sandra Milo. pic.twitter.com/UkmUEls48d — Rebelle Vague (@rebellevague) January 29, 2024

Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene ❤️❤️ vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli. #SandraMilo pic.twitter.com/gdpvM2PvaK — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 29, 2024

Riguardo il suo privato, Sandra Milo, negli ultimi anni, è tornata a far parlare di sé grazie alla presunta storia con Alessandro Rorato, imprenditore veneto 53enne: secondo diverse fonti sarebbe stato il suo fidanzato. Ma l’attrice ha sempre dichiarato a riguardo: “Si tratta di un amore platonico, fisico e spirituale”, visto che i due sembra non si siano mai scambiati neanche in un bacio. Sandra Milo resterà per sempre un’icona del cinema italiano, una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo.

