Lutto nel mondo del cinema e della tv. Il famoso attore è morto ad appena 42 anni, lasciando nel dolore non solo i fan, ma sopratutto la moglie e due figli. L’attore, era famoso per grandi titoli recenti come “The Cleaning Lady”, “Designated Survivor” e “Narcos”, serie tv di grande impatto mediatico. L’artista è morto lunedì all’età di 42 anni, dopo una battaglia contro un cancro appendicolare particolarmente aggressivo.

Nato a Ciudad Acuña, Coahuila, Messico, l’uomo è cresciuto a Del Rio, Texas, e ha iniziato la sua carriera come musicista, scrivendo canzoni per vari programmi televisivi e film messicani. Il suo primo ruolo televisivo è stato in “Estado de Gracia” nel 2009. Il suo debutto nella recitazione americana è avvenuto nel 2013 nella serie thriller poliziesca della Fox “The Following“, con Kevin Bacon.





Lutto nel mondo del cinema e della tv: morto attore di 42 anni

Poi l’attore ha raggiunto la fama internazionale con il suo ruolo nel film “X-Men: Days of Future Past” nel 2014, dove ha interpretato il supereroe Sunspot. Nel 2016, si è unito a “Designated Survivor” della Fox nel ruolo del vicepresidente Aaron Shore, accanto al presidente degli Stati Uniti Tom Kirkman, interpretato da Kiefer Sutherland.

Più recentemente, l’artista ha interpretato il gangster Arman Morales nella serie Fox “The Cleaning Lady“. Parliamo di Adan Canto, attore di origine messicane e di fama internazionale. Warner Bros Television e Fox Entertainment hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui esprimono il loro dolore per la perdita di Canto, descrivendolo come un “attore meraviglioso e un caro amico”.

Hanno inoltre elogiato la sua performance in “The Cleaning Lady”, sottolineando la sua abilità artistica, la sua gamma, la sua profondità e la sua vulnerabilità. Canto lascia la moglie Stephanie Ann Canto e i due figli Roman Alder e Eve Josephine. La sua morte è una perdita incommensurabile per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

