Grave lutto nel cinema per la morte di un’attrice straordinaria e leggendaria. Lei ha ricoperto un ruolo indimenticabile, infatti tutti la ricordano con un affetto smisurato. Si è spenta nelle scorse ore e a confermare la notizia sono state diverse agenzie di stampa giornalistiche. Ma soprattutto a scrivere è stato il manager della donna, che l’ha salutata con un messaggio commovente.

Questo lutto che ha coinvolto il cinema ha lasciato un dolore immenso nel pubblico. La morte di quest’attrice è stata comunicata così dall’agente: “Si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite. Oggi è un giorno triste per Hollywood, non solo piangiamo la scomparsa della nostra cara, ma anche la fine dell’età dell’oro di Hollywood”.

Lutto nel cinema per la morte di una grandissima attrice

Il ruolo ricoperto da lei è ricordato da intere generazioni. E oggi c’è spazio solo per il lutto nel mondo del cinema. La morte dell’attrice ha chiuso definitivamente un’epoca stratosferica, infatti a perdere la vita è stata Glynis Johns, nota per essere stata la prima signora Banks in Mary Poppins nell’ormai lontanissimo 1964. Aveva festeggiato 100 anni lo scorso 5 ottobre.

Johns era nata nel 1923 in Sudafrica, nella città di Pretoria, e la sua prima esperienza cinematografica è datata addirittura 1938 col film La cavalcata delle follie. Era molto attiva anche nel mondo del teatro. La sua morte è avvenuta a Los Angeles, in una clinica, per cause naturali. Anche la sua vita privata è stata a dir poco attiva, essendosi unita in matrimonio quattro volte. Il primo marito è stato Anthony Forwood (1942-1948), mentre il secondo David Foster con cui è stata dal 1952 al 1956.

Si è spenta all'età di 100 anni Glynis Johns, l'attrice nota per aver interpretato Mrs Banks in Mary Poppins e Desirée Armfeldt in A Little Night Music a Broadway, con cui aveva vinto un Tony Award. pic.twitter.com/wcQnSVGFd5 — Rebelle Vague (@rebellevague) January 4, 2024

Gli altri due coniugi di Glynis Johns sono stati Cecil Henderson dal 1960 al 1962 e Elliot Arnold dal 1964 al 1973. In quest’ultimo anno ha conquistato il Tony Award come miglior attrice protagonista nel musical A Little Night Music. Era l’attrice più anziana ancora in vita ad aver avuto una candidatura all’Oscar. Lei aveva un figlio, Gareth Forwood, anche lui attore, morto nel 2007 a 62 anni per un infarto.