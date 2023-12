“Siamo sconvolti”. Dramma nel cinema, l’attore morto in casa all’improvviso

Non appena si è diffusa la notizia i social sono stati invasi da commenti. Messaggi di dolore e incredulità tanto che più di un utente si definisce ‘sconvolto’ per la scomparsa dell’attore. Volto di centinaia di pellicole, aveva conosciuto la fama mondiale con Full Monty. Fama che era stata consacrata da un ruolo di primo piano nel capolavoro di Nolan Batman Begins. La notizia arriva dalla famiglia con una nota diffusa nelle ore scorse: “è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano con lui”, si legge nel comunicato.

“La famiglia chiede privacy in questo momento.” Secondo l’Encyclopaedia of British Film l’attore era “un personaggio di spicco, con un dono straordinario – uno tra tanti – nel trasmettere il dolore interiore”. Con più di 130 pellicole tra cinema e tv si è trovato a suo agio in drammi in costume come Ragione e sentimento del 1995 e Belle del 2013, così come ha interpretato menti criminali in film come Rush Hour al fianco di Jackie Chan nel 1998, o RocknRolla di Guy Ritchie nel 2008.





Cinema in lutto, addio Tom Wilkinson: attore famoso per Full Monty

Nato in Gran Bretagna come Thomas Jeffrey Wilkinson, figlio di Thomas e Marjorie Wilkinson, agricoltori, passò alcuni anni della giovinezza in Canada, dove la famiglia si era trasferita per problemi economici. Tornato in madrepatria, cominciò ad interessarsi alla recitazione: si laureò in letteratura inglese e letteratura americana all’Università del Kent di Canterbury ed entrò in seguito nella Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Suo padre morì quando aveva 16 anni.

Debuttò sul grande schermo nel 1976, dopo alcune esperienze teatrali, diretto da Andrzej Wajda. Molto attivo in TV, dove interpretò film di successo, trovò la sua consacrazione a livello mondiale solo nel 1997, con Full Monty – Squattrinati organizzati di Peter Cattaneo, dove interpretò uno degli improbabili e improvvisati spogliarellisti.

Tra i successi che lo videro presente nel cast ricordiamo Shakespeare in Love (1998), nel ruolo del farmacista-attore, Il patriota (2000), In the Bedroom (2002), che gli valse la prima candidatura al premio Oscar come miglior attore protagonista, La ragazza con l’orecchino di perla (2004) e The Exorcism of Emily Rose (2005). Nel 2005 ottenne il ruolo del boss mafioso Carmine Falcone nel film Batman Begins, diretto da Christopher Nolan. L’ultimo film è del 2021.