Grande Fratello 2023, il gesto della concorrente fa infuriare Alfonso Signorini e non solo. L’accaduto divide il web in due fazioni, tra chi afferma che la concorrente sia stata offensiva e chi invece sottolinea l’intenzione ironica. Resta il fatto che il video del momento sta continuando a fare il giro del web, ancor più da quando davanti alle telecamere del programma, il padrona di casa ha deciso di prendere in mano la situazione sollecitando la concorrente su quanto accaduto. E al coro del dissenso si è unita anche Beatrice Luzzi che non è andata di certo troppo per il sottile.

Beatrice Luzzi attacca Anita Olivieri in diretta tv. Anita era intenta a scherzare con Giuseppe, oii afferrando una bottiglia di acqua in mano ha fatto finta di imitare il momento del battesimo affermando: “Cosa mi battezzo che è una presa in giro ma che senso ha”, sono state le parole di Anita.

Beatrice Luzzi attacca Anita Olivieri in diretta tv: “Dissacrante su tutto…”

Alfonso Signorini ha dunque ripreso la concorrente davanti a tutti: “Ti parlo a titolo personale, c’è una cosa che mi ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che hai fatto sul battesimo. Voglio che il pubblico a casa capisca”. E di riflesso, alle parole di Alfonso anche Bea ha detto la sua in merito: “Anita è dissacrante su tutto, sui sentimenti degli altri, sui figli degli altri a me come madre, è dissacrante sul battesimo che prende l’acqua e la butta così. Dire che è dissacrante non mi sembra una cosa molto offensiva mi sembra la realtà dei fatti. Voi mi avete fatto un processo sul Natale e io non posso dire nulla su quello che dice Anita sui sacramenti ma fatemi il piacere mi avete stufato”.

Anita ha replicato alla concorrente: “Questo va oltre il gioco, la cattiveria di Beatrice va oltre il gioco e io non ce la faccio più. Sono stanca di passare il Capodanno con una persona che infierisce su temi così delicati, ci sono argomenti che non si possono toccare. Il fatto che lei riesca a usare queste cose per portare il pubblico dalla sua parte …io non ce la faccio proprio. Io so che lei è intelligente e so che lei lo sa, non capisco quindi perchè faccia così”.

La gieffina ha poi aggiunto: “Hai mai visto una partita tra Federer e Nadal? Sono avversari ma c’è rispetto. A volte è il caso di stare zitti, in un argomento così delicato non dovevi infierire. Io stasera, se me lo permettono, esco di qui così sei felice. Stiamo parlando di religione, a Roma, in Italia, è un tema troppo delicato. Io non posso stare qui con lei”. Parole alle quali Signorini ha provato a porre rimedio: “Lasciare il campo significa riconoscere una propria debolezza. Se non riuscite a trovare un accordo, ognuna faccia il suo gioco e imposti le sue giornate come meglio ritiene, però lasciare è stupido, e non è da te”.