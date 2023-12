Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini su tutte le furie. Di recente è successo veramente di tutto davanti alle telecamere del reality show. Due nuovi ingressi in casa, le rivelazioni di Greta Rossetti sulla fine della sua relazione con Mirko Brunetti, il pugno al muro tanto chiacchierato di Garibaldi e come non aggiungere anche la vicenda che ha visto come protagonista Anita?

Alfonso Signorini contro Anita al GF. Il conduttore ha affrontato la questione a telecamere accese, sottolineando quanto il gesto della gieffina abbia rappresentato una grande mancanza di rispetto. Tutto questo è accaduto nel corso della puntata del 30 dicembre, ma procediamo con ordine e scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini contro Anita al GF, il rimprovero davanti alle telecamere: “Mi dà fastidio”

Queste le parole che Alfonso Signorini ha rivolto ad Anita con tono delusi e di rimprovero: “Ti parlo a titolo personale, c’è una cosa che mi ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che hai fatto sul battesimo. Voglio che il pubblico a casa capisca”, ha esordito il padrone di casa di Cinecittà. Per chi se lo fosse perso, le parole di Signorini fanno riferimento a quanto affermato da Anita nel corso di una chiacchierata con Giuseppe. Il momento è stato ripreso dalle telecamere, e il video mandato in onda nel corso della puntata: “Cosa mi battezzo che è una presa in giro ma che senso ha”, sono state le parole di Anita nel video che con una bottiglia di acqua ha scherzato facendo finta di battezzare Giuseppe con una bottiglia di acqua in mano.

Il gesto di Anita non poteva passare inosservato e infatti Alfonso ha preso in mano la situazione, sottolineando: “Ognuno è libero di credere o non credere e ci mancherebbe altro, però nessuno di noi ha il diritto di sperculare il credo degli altri, queste immagini mi hanno offeso io sono cattolico. Quello che io ritengo un sacramento importante per la mia crescita, vedere la prima ragazzina dire che è tutta una sola mi dà fastidio“. La replica di Anita è stata: “Io sono la prima a difendere il credo e il dio di Giuseppe, in quel momento dicevo a lui che non mi voglio battezzare perché non credo. Prendevo in giro lui che diceva che voleva battezzarmi. Anche i miei sono battezzati e non avrebbe senso. Non mi permetterei mai”. E Signorini: “Se è così io ti chiedo scusa se non è così mi hai ferito. Non voglio fare processi l’importante è che non passi il messaggio, perchè il credo è sacro. Do per buona la tua buona fede”.

E dopo queste parole anche Bea ha espresso la sua: “Anita è dissacrante su tutto, sui sentimenti degli altri, sui figli degli altri a me come madre, è dissacrante sul battesimo che prende l’acqua e la butta così. Dire che è dissacrante non mi sembra una cosa molto offensiva mi sembra la realtà dei fatti. Voi mi avete fatto un processo sul Natale e io non posso dire nulla su quello che dice Anita sui sacramenti ma fatemi il piacere mi avete stufato”.